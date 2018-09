6 sep 2018

Hace una semana la firma de cosméticos M·A·C publicó en su cuenta de Instagram la imagen de unos labios perfilados y maquillados con el tono Ruby Wood, uno de los rojos más icónicos de la firma. Boca con una forma perfecta, delineado impecable, piel sin un poro a la vista… La foto en cuestión rozaba la perfección, algo habitual en las publicaciones de belleza. Sin embargo, parece que la marca de maquillaje ha decidido revelarse y cambiar su estrategia por completo.

Pocos días después publicaban en su perfil otra imagen con el mismo concepto (primer plano de una boca perfilada en uno de los tonos nude de moda) pero que, en realidad era totalmente distinta. En esta ocasión la foto no estaba nada retocada y en ella se podían apreciar los poros de la piel y el vello del labio superior de la modelo. “En el bosque con el lip pencil en el tono Chestnut, probablemente lo más cercano a la naturaleza que vamos a estar este año”, es parte del texto que acompaña a la publicación y que termina: “el maquillador de M·C·A, @mttthw ayuda a la modelo @nats.vibes a encontrar su lado salvaje”. ¿Toda una declaración de intenciones?

“¿Qué pasa con el bigote?”, fue uno de los comentarios más contundentes, a los que se sumaron otros usuarios que recomendaban a la modelo hacerse la cera o coger unas pinzas para eliminar el vello de su rostro. Sin embargo, también hubo muchas personas que aplaudieron la audacia de la firma cosmética y defendieron una belleza más real, recordando que las mujeres tenemos pelo en el cuerpo y que no pasa nada porque se vea. El hecho es que la publicación acumula un total de 1.573 comentarios y casi 146.000 me gusta. No sabemos si ha sido casualidad (lo dudamos) o una acción de marketing de la marca, que ha aprovechado el movimiento Embrace Your Hair (algo así como quiere a tu pelo).

