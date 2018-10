1 oct 2018

Rihanna no solo es un icono de la música y la moda. También se ha convertido en un referente en el mundo de la belleza gracias al lanzamiento de su marca Fenty Beauty. La línea de cosméticos acaba de cumplir su primer aniversario y la cantante viajó hasta Dubai para promocionar sus productos en una de las tiendas de Sephora.

¿Y qué nos encontramos? A la mismísima Rihanna ejerciendo de maquilladora y dominando la brocha como una aténtica profesional. No cabe duda que es una mujer todoterreno y que no se le caen los anillos si tiene que ser ella quien demuestre que su maquillaje funciona. Y no, por el momento no se ha pasado al bando de los make up artists, pero con lo bien que le va a Fenty Beauty, no sería mala idea.

Cuando Kendo Brands firmó el contrato con Rihanna suponemos que contaba con que fuerse un éxito. Aunque probablemente no imaginaban hasta qué punto ni que su ascenso iba a aser tan meteórico en tan poco tiempo. Un estudio publicado en la revista Women's Wear Daily reveló que Fenty Beauty ya supera los ingresos de grandes líneas como Kylie Beauty de Kylie Jenner y KKW de Kim Kardashian.

Rihanna maquillando a una modelo durante la promoción de Fenty Beauty en Dubai. pinit

Además, la revista Times le bautizó a la marca como "la gran invención de 2017" por ofrecer 40 colores de bases diferentes y convertirse en la línea de belleza más inclusiva del mundo. Fenty Beauty ha llegado para quedarse y parece que va a dar mucha guerra.

