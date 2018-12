13 dic 2018

Tic tac, tic tac, se acerca la Navidad y eso significa: comidas con amigos, cenas de empresa, reuniones familiares... Este año te apetece experimentar con tu look beauty pero no sabes por donde empezar. Lo que necesitas es este maquillaje fácil y elegante que ha lucido María Pombo. Se trata de un make up natural y versátil porque no es necesario abusar de la purpurina para brillar y porque te servirá tanto para el día como para la noche.

La influencer ha demostrado una vez más, (ya lo hizo con su tutorial para hacer un eyeliner perfecto) que con muy poco se pueden conseguir grandes resultados. Para este maquillaje firmado por la makeup artist Yael Maquieira, vas a necesitar solo una cosa además de tus básicos de belleza habituales: sombra dorada.

Maquillaje fácil para Navidad, paso a paso

Lo primero de todo es preparar tu rostro. Aplica una prebase que alisará y perfeccionará tu rostro. También ayudará a que tu maquillaje dure horas y horas. Después aplica tu base con color habitual y utiliza un iluminador para dar brillo y jugosidad a tu piel

Los ojos son el punto fuerte en este make up. María Pombo lleva un ahumado muy ligero y rebajado en tonos dorados y un eyeliner muy fino que apenas se aprecia pero que es clave para intensificar la mirada. No te olvides de la máscara para alargar tus pestañas. La paleta de ojos Whipped Wonderland Shadow de NYX es perfecta para conseguir el smokey eye deseado.

Aplica el toque de color final con un labial en tono frambuesa y utiliza un colorete en crema para presumir de buena cara. Ahora ya no tienes excusa para estar espectacular esta Navidad.

