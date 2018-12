20 dic 2018

Doce meses dan para mucho y, al igual que ha habido famosas que han brillado sobre la alfombra roja con sus maquillajes perfectos, otras también han llamado la atención delante de los focos, pero para mal. Sombra de ojos por doquier, ‘eyeliner’ imposible, barra de labios de un tono inapropiado… El denominador común que han tenido estas ‘celebs’ ha sido el exceso, que no suele ser buen amigo de ningún maquillaje. Aquí tienes sus looks de color que menos nos han convencido durante 2018.

Parece que Lady Gaga no conoce la regla de oro: ojos y boca llamativos a la vez, ¡no! pinit

Lady Gaga: exceso de todo

A su favor hay que decir que, desde que ha protagonizado ‘Ha nacido una estrella’ (por fin) ha dejado de lado sus estilismos imposibles, tanto de ropa como de maquillaje. Sin embargo, la cabra tira al monte y en alguna ocasión, como esta, Gaga se olvida de dónde está el límite y resalta ojos y labios al mismo tiempo, de manera bastante exagerada.

En defensa de Rosalía diremos que esas cejas fucsias no le sientan bien a ella, ni a nadie. pinit

Rosalía: cejas rosas

Que es una artistaza es un hecho, pero de que a veces la lía con sus estilismos tampoco cabe duda. ¿Qué pintan esas cejas fucsias nada favorecedoras? Además, el exceso de iluminador en la punta de la nariz hace que esta parezca mucho más ancha.

Cristina Pedroche no le queda bien ese tono de labios; mejor naturales. pinit

Cristina Pedroche: labios tétricos

Igual de importante es elegir una técnica de maquillaje que nos favorezca como unos colores que vayan acordes a nuestro tono de piel. La presentadora tiene un cutis cetrino, por lo que una barra de labios morada y con subtonos fríos, lo único que hace es apagar su rostro y proporcionarle un aspecto mortecino. Además, aquí los ojos ahumados tampoco ayudan…

Dascha Polanco estaría más favorecida con un simple toque de esa sombra. pinit

Dascha Polanco: mirada RuPaul

Parece que la intérprete de ‘Orange is the New Black’ se ha inspirado en el programa ‘RuPaul's Drag Race’ para crear su maquillaje, más digno de una actuación en un cabaret que para acudir a los premios MTV. No solo se ha pasado aplicando esa sombra iridiscente hasta en las sienes, sino que también se ha excedido con el delineado negro.

Blanca Suárez se ha pasado un poquito con la fantasía de su maquillaje. pinit

Blanca Suárez: eyeliner exagerado

Ella es la actriz española que más arriesga con el maquillaje y se expone a no acertar siempre con él, como aquí. Su delineado es algo excesivo y, combinado con los caracolillos engominados y con ‘glitter’ forman una pareja másdigna de un disfraz que de un look de noche.

No te pierdas...

- Esto es lo que necesitas para hacerte el maquillaje de fiesta en tu mesa de trabajo

- Cinco maquillajes que puedes copiar esta noche para la fiesta de empresa

- El tutorial de maquillaje más rápido para un 'look' de noche perfecto