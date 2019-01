21 ene 2019

Jennifer Lopez se ha convertido en la perfecta heredera de la filosofía de Madonna: ambas comparten la misma receta para la eterna juventud, que pasa por un intenso entrenamiento en el gimnasio con levantamiento de peso incluido. Solo hay que darse un paseo por la cuenta de Instagram de JLo para comprobar que ha conseguido unos brazos que pueden rivalizar con los de una competidora de fitness profesional. A sus 49 años, posee un cuerpo de 29. Lo que no imaginábamos es que, debajo del maquillaje, su rostro también habría parado el tiempo.

Un impresionante primer plano sin maquillaje de Jennifer Lopez. pinit INSTAGRAM

Gracias a Instagram, hemos tenido la rara oportunidad de contemplar el rostro de Jennifer Lopez sin una gota de maquillaje. Lo confesamos: estamos impresionadas. No es lo habitual: la cantante y actriz neoyorquina suele fotografiarse cuidadosamente maquillada y peinada, en looks que pueden ser cualquier cosa menos naturales. De hecho, si por algo se caracteriza JLo es por una sofisticación un poco pasada de vueltas, que solo baja de intensidad cuando la vemos entrenando. Con esta foto demuestra que tanta producción es divertimento y no oculta nada: al natural está despampanante.

Jennifer Lopez publicó su selfie si maquillaje bajo el hashtag #loveasiam (#queredmecomosoy), como si tuviera que pedir permiso para quitarse el maquillaje que lleva habitualmente o fuera a decepcionar a sus fans habituales. Nada más lejos de la realidad. Lo cierto es que la estrella se quita 20 años al apostar por la naturalidad: nadie diría que está a punto de cumplir el medio siglo. Tiene una piel perfecta. De hecho, nos parece que está mucho más sexy con este look desnudo que bajo tanto "contouring" e iluminador. ¿A vosotras qué os parece?

