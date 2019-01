28 ene 2019

Las alfrombras rojas de los premios del mundo del cine están que arden. Si a principios de mes ya te enseñamos los looks de maquillaje que más nos gustaron de los Globos de Oro, aquí te traemos los que más nos han llamado la atención de los premios SAG, concedidos por el Sindicato de Actores de EE.UU. Los labios potentes de Lady Gaga y Emma Stone, el rostro reluciente de Margot Robbie, el toque rosado de Emily Blunt y el lápiz de ojos glitter de Lupita Nyong’o sirven de inspiración para nuestros looks de maquillaje de primavera. Repasamos estos cinco looks ganadores.

Emma Stone ha apostado por dos caballos ganadores: sombras doradas y labios rojos. pinit gtres

Combinación clásica

Emma Stone esta vez no ha querido arriesgar demasiado y ha preferido apostar por un par de clásicos que aseguran el éxito: sombras doradas y barra de labios roja. Las primeras las aplicó tanto en el párpado superior como en el delineado inferior y la segunda en una acabado brillante y un tono ligeramente cobrizo, a juego con su pelo más oscuro de lo habitual.

Parece que el rosa es el color preferido de Emily Blunt, que lo luce en ropa y maquillaje. pinit getty

Rosa sobre rosa

Las imponentes cejas de Emily Blunt agregaron algo de fuerza a su delicado look, donde no solo su vestido era rosa, sino que el rubor de sus mejillas y sus labios también estaban teñidos de este color. El pelo, con raya en medio y pegado, también ayudaba a restar ñoñería al estilismo.

Una vez más Luìta Nyong'o demostró que no tiene miedo a arriesgar con su look beauty. pinit getty

Rojo al cuadrado

A Lupita Nyong’o le gusta arriesgar con el maquillaje, que a veces luce a juego con los tonos de su ropa y otras en perfecto contraste con los mimos, como en esta ocasión. La intérprete de Black Panther eligió un delineado color carmesí metalizado para la parte inferior del ojo – pertenece a la paleta de ojos Atarlight Sparkle Color Design, de Lancôme y se lo aplicó el maquillador el maquillador Nick Barose– que combinó con unos labios rojos muy jugosos.

Margot Robbioe se alió con el dorado para resplandecer. pinit getty

La chica dorada

Ropa, accesorios, cabello y maquillaje. Margot Robbie lució el dorado de pies a cabeza. La maquilladora Pati Dubroff consiguió que la actriz resplandeciera con ayuda de sombra oro brillante, rostro iluminado, mejillas sonrosadas y labios nude de acabado jugoso.

Todas las miradas se fijaron en los labios oscuros de Lady Gaga. pinit getty

Labios protagonistas

La boca oscura de Lady Gaga hizo parecía un guiño a su personaje de la serie de American Horror Story: Hotel, La Condesa vampiro. Sarah Tanno, su maquilladora, emparejó los labios tan potentes con un maquillaje de ojos al estilo del Hollywood clásico al que añadió un toque dorado en el lagrimal para aportar algo de luz al rostro de la cantante.

