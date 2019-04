9 abr 2019

Si hay algo que buscamos en un labial mate, además de conseguir un maquillaje ultrasexy, es que no nos juegue malas pasadas. Y sí, hay que reconocer que la mitad de la eficacia del producto depende de los cuidados que le demos a nuestros labios a diario. Exfoliación, hidratación intensa, perfilador... son algunos de los trucos infalibles para tu que pintalabios mate no se agriete.

La otra mitad corresponde al cosmético y a la experiencia de poner en contacto el pigmento sobre los labios. Si se desliza con facilidad, deja los labios flexibles y suaves y aguanta horas sin dejar grietas, es el indicado. Así hemos dado con uno que promete no resecar tus labios durante horas y horas, y la influencer Dulceida -fan de la misma marca con la que sacó su primer pintalabios- ya lo ha probado.

Se trata de la gama de labiales Kiss me matte la firma de maquillaje Mac que ha ampliado su gama de mates y las ha separado en tres ramas con un amplio abanico de colores para todos los gustos. Si lo que buscas es un labial de larga duración a prueba de besos la tuya es la versión líquida del Retro Matte Liquid Lipcolour que cuenta con 21 tonos diferentes que van del negro al nude. (24, 50 euros).

Si por el contrario prefieres un resultado más natural pero con la misma explosión de color e hidración prueba con Powder Kiss o con Matte Lipstick, ambos en formato barra, (19,50 euros) muy fáciles de aplicar pero con una diferencia muy sutil: el primero tiene un acabado efecto mordida con una textura muy ligera que va perfecta para el día a día en el trabajo y el segundo aporta un resultado más sólido e intenso para los maquillajes más express.

En cuanto a los colores, el nude es tendencia y está arrasando entre las influencers, además va a resaltar tu bronceado este verano. Pero no pierdas de vista los tonos más oscuros como el naranja, el rojo o el burdeos, favorecen a cualquier tipo de piel y no te fallarán en tus looks beauty más impactantes.

