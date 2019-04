17 abr 2019

El estreno de la octava y última temporada de Juego de tronos ha sido todo un éxito. Tras casi dos años de espera, los fans de la serie colapsaron la plataforma de HBO la misma madrugada del lanzamiento del primer capítulo y generaron un impacto en Twitter de más de cinco millones de mensajes, según datos de la plataforma.

Un furor que no solo ha surgido en las redes. También en la moda y por supuesto, en el mundo beauty, que está obsesionado en conseguir el rubio nórdico de Khaleesi, un tono blanco hielo que amenaza con convertirse en el color de la temporada para el pelo.

El maquillaje también ha sido otro de los puntos fuertes para los fans de los Siete Reinos, que han hecho viral un tutorial de maquillaje de la influencer de belleza Marikowskaya en Instagram. El vídeo acumula más de 30.000 reproducciones en tan solo dos días. Y es que se ganó a sus 53.700 seguidores con la mítica Canción de Hielo y Fuego de fondo y un make up sexy y marcado que potencia tanto la mirada como los labios.

Para el smoky eye ha utilizado los tonos marrones, burdeos y verdes de la paleta de sombras que esconde un trono de hierro en su interior y los lápices Lannister Gold y Dragon Smoke. Para los labios satinados, el tono granate White Walker.

Paleta de sombras de ojos inspirada en Juego de tronos. (65 euros). pinit d.r.

Para iluminar, la paleta highlight Mother of Dragons que lleva en su interior marcados los tres huevos de dragón que le entregó Khal Drogo a Daenerys Targaryen. Como colorete, el Dracarys líquido para ojos y mejillas. Por no hablar de los pinceles para las sombras en forma de espada igualita que la de Jon Nieve, de acero valyrio.

1. Paleta iluminador Mother of Dragons (36 euros) 2. Colorete líquido para labios y mejillas Dracarys (26 euros). 3. Vice Lipstick tono White Walker (20,50 euros). 4. Brocha de sombras de ojos Jon Snow's Longclaw (28 euros). pinit d.r.

Todos los productos son de Urban Decay pero se agotaron el mismo día de su lanzamiento que coincidía con el estreno de Juego de tronos. ¿Cómo no iban a desatar la locura estos productos si son como una galería de coleccionista para los amantes de la serie? La buena noticia para los que se quedaron sin ello es que hoy, 17 de abril, también sale a la venta en todas las tiendas Sephora y a partir del día 29 de este mes en El Corte Inglés. ¡Después no digas que no te hemos avisado!

