26 abr 2019

Charlize Theron está radiante a sus 43 años desde que cambió de look y dijo adiós a su habitual rubio platino por una melena corta y oscura. La actriz es la reina de las alfombras rojas y sabe que con pequeños gestos se puede rejuvenecer el rostro al instante. Y no solo nos referimos a su estricta rutina de belleza habitual centrada en cremas con una alta protección solar tal y como confesó a la edición australiana Harper's Bazaar, sino a no cometer errores a la hora de maquillar los labios que te hacen parecer mayor o a elegir de forma acertada peinados que no envejezcan.

Así lo ha demostrado en su última aparición ante las cámaras en Londres, donde se encuentra promocionando su película 'Long Shot'. Charlize deslumbró con un total look de Givenchy con la parte superior negra y la falda en tono fucsia en perfecta armonía con el maquillaje en tonos rosas pastel que sí resta años. La maquilladora profesional Kay Montano ha sido la encargada de firmar este look beauty.

Las claves de este maquillaje rejuvenecedor están en un rostro impoluto e hidratado, una mirada natural y unos labios jugosos. Para conseguirlo empieza por nutrir y alisar la piel con una prebase iluminadora que difuminará las arrugas de forma muy sútil e irradiará luz, que es el sinónimo de un rostro joven. Opta por las bases fluidas y olvídate de los polvos bronceadores que suelen acentuar las lineas de expresión, en este caso la mejor opción sería utilizar polvos traslúcidos. Ilumina después los pómulos a conciencia y aplica colorete rosa.

En cuanto a la mirada, mejor natural. Acude a los tonos nude y rosados que despiertan los ojos y aplica siempre máscara de pestañas para levantar los párpados. Dibuja y define las cejas para mejores resultados, ya que con la edad pueden aparecer canas o incluso pequeñas calvas y no te olvides de un buen corrector antiojeras para el contorno.

Charlize Theron en Londres. pinit getty

Por último y el paso más importante, los labios. Los maquilladores profesionales siempre recomiendan una textura cremosa y brillante para disimular los signos del envejecimiento en la boca. Un acabado mate podría jugarte malas pasadas. Utiliza siempre perfilador para que dure más tiempo y se corrigan pequeñas imperfecciones que aparecen con la edad.

