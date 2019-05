12 may 2019

Acostumbrados como nos tienen a imágenes perfectas donde cada detalle ha sido observado al milímetro, a veces las celebrities nos sorprenden con fotos donde se muestran al natural, dejando constancia de que ellas también sufren problemas de piel, tienen ojeras y bolsas. Mery Turiel, Paula Echevarría o Cristina Pedroche son solo algunas de las famosas que normalizaban esta situación en sus respectivas cuentas de Instagram, y ahora una cantante internacional ha querido hacer lo mismo.

Se trata de Lele Pons, modelo de 22 años, cantante, actriz y conocida celebridad de Internet. Su última foto se hacía viral en las redes sociales porque mostraba el contraste de su rostro con y sin maquillaje. "Natural vs glam. ¿Qué mitad es mejor?" escribía como pie de foto, y más de 39.000 seguidores comentaban la imagen, que no ha pasado desapercibida para nadie a juzgar por los casi 4 millones de 'likes' que almacena. Puede que no se lo esperara (y reconocemos que nosotras tampoco) pero sus 'followers' mostraban su sorpresa y escribían que su parte favorita era en la que ella aparece maquillada.

La cantante tiene más de 34,4 millones de seguidores en Instagram por sus famosos vídeos o su gran sentido del humor en cuanto a perfección en Instagram se refiere. Con esta imagen donde no tiene miedo a mostrarse al sin maquillaje estamos seguras de que se ha anotado otros miles de seguidores. ¡Viva la naturalidad!