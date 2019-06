14 jun 2019

A veces es difícil ser previsora, aunque tengas la fecha de la boda de tu mejor amiga o la comunión de tu sobrina marcada en el calendario desde hace un año. Si por una razón o por otra, llega el día D y fuiste demasiado optimista pensando que estarías bronceada, pero tus piernas parece que hayan estado en hibernación hasta ayer mismo, no te apures, puedes salir del paso en un instante. Y no estamos pensando en que te coloques unas medias en pleno julio. Hay una alternativa más elegante y, por descontado, más fresquita: maquillarte las piernas.

Así dicho, quizá te parezca un poco estrafalario, pero, piénsalo bien, si te maquillas la cara, por qué no vas a hacer lo propio con el cuerpo. Este apaño de quita y pon te evitará tener que acudir a una cabina de bronceado, que son lo más dañino para la piel, y te solucionará esta emergencia de primer nivel en cuestión de minutos. Esto es algo inmediato y que tiene arreglo, no como el autobronceador, que precisa horas para que haga efecto, donde el resultado es más incierto y si no te lo has aplicado bien, lo sentimos, pero tendrás que aguantarlo durante unos días hasta que desaparezca… ¡y ponerte un mono para acudir a la ceremonia!

Maquillarte las piernas, además, es lo más fácil del mundo, no necesitarás complicados tutoriales. Solo tienes que exfoliar la piel antes de ponerte manos a la obra, hacerte con una fórmula de maquillaje específica para el cuerpo y extenderla como si fuera una crema hidratante. Estos cosméticos están preparados para soportar altas temperaturas y aguantar el sudor y los roces sin inmutarse, así que no temas, no irás destiñendo por ahí, el color fake te durará toda la jornada sin que tengas que preocuparte.

Los hay en crema, tipo bb cream, con la misma textura que una base de maquillaje para la cara, en mousse, en gel o en spray. Para aplicártelos, colócate sobre una toalla grande para no dejarlo todo perdido, pon un poco de producto en las manos y ve extendiéndolo de manera uniforme desde los dedos de los pies hasta las ingles. Hazlo con las manos o con una esponja de maquillaje; Beauty Blender tiene una específica para esto, Body Blender. Y para darle el toque de dorado recién adquirido, echa mano de los polvos iluminadores y con una brocha extiende con cuidado una línea en la tibia, desde la rodilla hasta el empeine. Esas partículas iridiscentes, además de dar un toque saludable a ese moreno recién cogido, estilizarán tus piernas, porque crean el efecto de afinarlas.

Eso sí, el encanto durará solo un día, después es tan fácil de retirar como pasar por la ducha y frotarte con una esponja y un gel jabonoso para volver a tu blanco nuclear, como si fueras La Cenicienta.

Y, por cierto, además de darte colorcillo a la piel, con el maquillaje para piernas conseguirás ocultar pequeñas arañas vasculares, manchas o cualquier otra imperfección. Eso sí, ni se te ocurra echarte el maquillaje de la cara para el cuerpo, porque sería un desastre de proporciones incalculables… M.A.C, Maybelline, Guerlain, Benefit, St. Tropez, Fridda Dorsch, The Body Shop, Lancaster son algunas de las marcas que tienen maquillajes corporales.

