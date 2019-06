20 jun 2019

Desde que le diagnosticaran psoriasis hace casi una década, Kim Kardashian se niega a dejar de utilizar el maquillaje. La reina del contouring se las ha ingeniado no solo para seguir usando productos que podrían jugarle una mala pasada en su piel atópica, sino que se lo ha llevado a su terreno y ha creado una colección de maquillaje corporal para KKW que disimula cualquier imperfección en la capa externa del cuerpo.

Hace unos días, Kim confesó que este era su secreto para disimular los síntomas de su enfermedad que le había ayudado a superar su mayor inseguridad. La mujer de Kanye West colgó un vídeo a Instagram en el que se veía cómo se aplica el body makeup con la ayuda de una brocha y mostraba los resultados.

Ahora la protagonista ha sido otra. Su abuela Mary Jo Campbell, de 84 años.

"Mi abuela me preguntó por mi maquillaje corporal para ayudarle a cubrir sus venas. He estado más de una década usando maquillaje para el cuerpo y la mayoría ya no se transfiere a la ropa, pero se ve seco y falso. Mi nueva colección no mancha y menos aún si aplicas después polvos traslúcidos, pero lo importante era que la piel siguiera luciendo de una forma muy natural".

En el vídeo podemos ver cómo las venas de Mary Jo se disimulan a la perfección dejando una piel lisa, hidratada y rejuvenecida. Inmediatamente las redes han enloquecido con el antes y el después y la publicación ha conseguido más de un millón de likes en tan solo unas horas. Los productos podrás conseguirlos a partir del 21 de junio en la página web, pero viendo el éxito que ha tenido entre sus seguidores, lo más probable es que se agoten al instante.

