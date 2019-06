25 jun 2019

Las expertas en belleza lo tienen claro: las sombras líquidas son la opción perfecta para las que no quieren preocuparse por el maquillaje en todo el día. No se mueven (ni siquiera en las pieles más grasas), no desaparecen (pueden llegar a durar hasta 15 horas) y son facilísimas de aplicar. Solo tienes que aprender a regular su intensidad sumando o disminuyendo capas. Además, están tan de moda, que tenemos un montón de opciones en shopping beauty. Por suerte, María Pombo ha seleccionado la sombra líquida que no vamos a quitarnos en todo el verano, un tono metálico que hace que el bronceado brille como el sol.

La sombra líquida High Shine de Bobbi Brown que ha elegido María Pombo. pinit INSTAGRAM

María Pombo ha probado una de las sombras High Shine Liquid Eye Shadow de Bobbi Brown y se ha quedado maravillada. No solo porque el aplicador hace la tarea de maquillarse con ellas sencillísima, sino por la calidad y la textura de su brillo metálico. Además, esta sombra líquida viene en tres tonos fantásticos: uno que tira a dorado, otro que vira a cobre y un tercero que tiene más que ver con el rosa.

María Pombo prueba la sombra líquida de Bobbi Brown sobre su piel. pinit INSTAGRAM

La Bobbi Brown High Shine Liquid Eye Shadow forma parte de una edición limitada integrada en la colección de verano de la firma y tiene un precio nada escandaloso: 21,95 euros. Es de secado rápido, textura ligera y matices metalicos que van ganando en intensidad conforme se sobreponen las capas. Para las recién llegadas: mejor usar el aplicador que lanzarse a aplicarlo con los dedos.

