12 jul 2019

Las sinergias entre el mundo de la música y el de la belleza cada vez son más habituales y las cantante ya no solo prestan su imagen para una fragancia, una crema o un maquillaj, sino que las colaboraciones van más allá. Alguna han diseñado su propia colección de maquillaje junto con una marca, como es el caso de Camila Cabello y L’Oréal Paris y otras incluso se han aventurado a crear su propia marcade belleza desde cero, como Rihanna y Lady Gaga, que lanza el próximo lunes su firma en Amazon.

El último tándem lo componen Sandra Delaporte y Sephora, que acaban de unirse para comenzar una estrecha colaboración que se ha iniciado con la producción de un video musical. En este Delaporte versiona el mítico tema Dancing in the Moonlight –ella ha se ha permitido cambiarle el título por Shining in the Moonligh– y podrá escucharse desde hoy mismo. En el video la cantante brilla con ayuda de sombra glitter plateada, uno de los top ventas de la marca de belleza, grandes dosis de iluminador y un toque de gloss transparente.

¿Veremos dentro de poco una colección de maquillaje diseñada por Delaporte (y seguro que perfecta para acudir a cualquier festival este verano) o incluso se convertirá la cantante en imagen de los productos más refrescantes de Sephora Collection? A sus 25 años Sandra es el referente musical y de estilo para la generación Z. Ella comenzó a componer a los 7 años y a los 12 asistía a clases de canto y piano. Con tan solo 15 ofreció su primer concierto y cinco años después conoció a Sergio Salvi, el otro componente del dúo Delaporte, con base electrónica muy fresca y referencias trap, pop y hasta soul. Su primer hit, El jardín, se convirtió en la banda sonora del programa de televisión Fama a bailar.

