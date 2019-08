6 ago 2019

Cada vez son más las famosas e influencers que se animan a compartir sus rostros sin maquillaje ni filtros, para normalizar una realidad tan natural como las habitualmente denominadas imperfecciones. Un fenómeno no makeup al que ya se han unido famosas como Eva González, Alexandra Pereira o incluso Sara Carbonero y al que cada vez se suman más rostros conocidos. La última en hacerlo ha sido la conocida influencer de origen mexicano, Yuya.

Así es, la youtuber, no solo ha compartido la realidad de su rostro sin maquillaje, sino que ha mostrado que al igual que la gran mayoría sufre acné y para normalizarlo ha dado un contundente mensaje a sus seguidores a través de sus stories recientes: "Decidí no maquillarme porque no necesito maquillaje para sentirme cómoda. Les muestro esto y no porque sea la gran tragedia, muchas veces lo vemos como eso y es un poco absurdo", comenzaba explicando a sus seguidores en la red social.

"Lo comparto porque uno de los mensajes más comunes que me llegan es preguntándome, que cómo hago para tener la piel tan perfecta", continuaba la youtuber.

"Bueno yo debería de aceptar que tengo la piel perfecta porque estoy viva y porque todo esto es natural, pero la verdad es que yo se que ustedes me lo preguntan porque piensan que no me salen 'imperfecciones'. Yo creo que hay palabras que deberíamos cambiar... ¿Por qué le decimos imperfecciones a este tipo de cosas? Ustedes creen que no me salen granos, ojeras, manchas, que no tengo poros... Y esto es totalmente falso. Obviamente tengo todo esto y hay veces que estoy peor y hay veces que estoy mejor y es completamente natural y como siempre les digo que en redes sociales mostramos realmente lo que queremos que los demás vean. Fuera de mi trabajo, yo tengo los mismos problemas que tú y yo paso por lo mismo, soy tan insegura como tú pero yo trabajo también en sentirme bien con mi cuerpo y trabajo para sentirme agradecida con todo lo que tengo. Estas historias son solamente para invitarlos a utilizar las redes sociales de manera más consciente", remataba la influencer en sus stories este fin de semana.

Un gesto lleno de valentía a favor de la normalización del acné, que ha sido muy apoyado en las redes por sus seguidores y con el que la influencer ha conseguido dar un paso más a favor de compartir una imagen mucho más real de nosotros mismos y de aceptarnos como somos. Sobre todo para dar a entender que no todo lo que se ve a través de las redes es real, natural o tan perfecto como parece.

Y otra de las cosas que la influencer también ha dejado muy claras, es que todas esas 'imperfecciones' siempre pueden ser bonitas, solo necesitamos cambiar la manera de verlas...

