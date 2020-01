29 ene 2020

De todas las brochas y pinceles de maquillaje disponibles en el mercado puede que en todo tu recorrido beauty solo hayas usado hasta tres tipos diferentes, incluso puede que la de los polvos bronceadores la hayas utilizado para aplicar el colorete y viceversa.

Como apliques cada producto de maquillaje cuenta. Deja de cometer errores en tu make up que pueden hacerte parecer mayor. La pereza de comprar, tener y mantener una brocha para cada zona del rostro ya no es una excusa. Porque hemos dado con un set de brochas de maquillaje profesional que se adapta a todas las necesidades.

Es el más vendido de Amazon y lo firma la marca Anjou. Este kit cuenta con ocho tipos de brochas distintas para la base de maquillaje, para los polvos, para hacer contouring, para el iluminador, para aplicar barras de labios, para utilizar las sombras de ojos de forma correcta y para las cejas.

¿Su material? Cerdas sintéticas de tacto aterciopelado y gran densidad. 100% veganas y cruelty free. ¿Su precio? 9,99 euros.

Un chollo beauty teniendo en cuenta que tiene más de 1.900 valoraciones en la página web donde, quienes ya lo han probado, destacan su relación calidad-precio: "Soy maquilladora y me encantan porque no sueltan pelo. Suelo ser bastante exigente con las brochas ya que hay calidades espantosas. Pero no es el caso. No tienen cuatro pelos como en otras brochas que en las fotos se ven con mucho volumen y luego nada. Son suaves, estéticamente bonitas y de tamaño correcto. Ni muy grandes ni muy pequeñas. Nada que envidiar a las grandes marcas de brochas".