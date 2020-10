19 oct 2020

¿Qué tiene en común famosas e influencers con el resto de mujeres? Todas ansiamos lucir buena cara a diario, donde una piel radiante y una mirada iluminada sustituyan a las ojeras y otras imperfecciones con las que nos levantamos a diario. Una correcta rutina de belleza diaria, el buen uso de las herramientas de masaje y un toque de maquillaje en puntos estratégicos del rostro son suficientes para lograr este cometido. Además, Laura Escanes acaba de lanzar a mercado un producto que también nos ayudará a alcanzar este cometido.

La influencer se ha asociado con la firma de maquillaje Identy Beauty para crear el iluminador Natural Glow Higghlighter, cuyo tono soft gold es un dorado coral apto para todo tipo de pieles. Tiene una textura líquida y de larga duración –desde la marca aseguran que puedes aplicarlo por la mañana y te aguantará todo el día–, no obstruye los poros y es no comedogénico, es hidratante y lo pueden usar incluso las mujeres con piel sensible.

Natural Glowy Highlighter de Identy Beauty (14,25 €, ya que ahora tiene un 25 % de descuento). pinit

Además, su aplicador hace que su uso sea de lo más práctico: tan solo tienes que agitar el producto, abrir el envase y aplicar una pequeña cantidad directamente sobre la piel; después difumínala con la yemas de los dedos a toquecitos y ¡voilá! Para lucir una piel de aspecto saludable y jugoso ipso facto pon un poco de este iluminador sobre el hueso del pómulo. Pero si quieres iluminar la mirada aplícalo en el arco de la ceja; sobre los párpados actúa como base luminosa si lo acompañas de cualquier sombra o, si lo usas solo, aporta un color resplandeciente.

Su fórmula, fabricada con un 99,9% de ingredientes naturales, contiene micas de origen mineral natural para potenciar un acabado resplandeciente, con pequeños destellos luminosos; aceite de jojoba orgánico, que hidrata y retiene la humedad gracias a elevada concentración en ceramidas; aceite de marula antioxidante, que es rico en vitamina C, fortalece la barrera lipídica de la piel y la protege de los factores ambientales dañinos. El aceite de crambe proporciona confort y protección a la piel, y el extracto de semilla de chía protege de la descamación y previene el envejecimiento prematuro.