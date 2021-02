11 feb 2021

La máscara de pestañas es el producto de maquillaje que no puede faltar en ningún neceser, sobre todo que ahora la mirada es tan importante debido al uso de la mascarilla. Sin embargo, a pesar de que lo usamos prácticamente todas las mujeres, encontrar la fórmula perfecta es muy difícil, ya que con las que aportan volumen corres el riesgo de que hagan grumos, las que proporcionan longitud a veces no enfatizan la mirada tanto como te gustaría y con las que consigues unos ojos dramáticos también te arriesgas a marchar con ellas tus párpados y a que su desmaquillado se convierta en un suplicio.

Por suerte hay una máscara de pestañas que no solo crea un efecto lifting inmediato, ya que levanta las pestañas al instante, sino que también las enfatiza con un negro intenso mientras las cuida para que estén más fuertes y sedosas con el tiempo. ¿Necesitas más? Luego no es necesario que uses un limpiador de ojos waterproof, ni armarte de paciencia para eliminarla, sino que el agua tibia es suficiente para hacerlo.

Future Lash Mascaraes el último lanzamiento de la marca Victoria Beckham Beauty y la exSpice asegura que la ha creado porque “estaba cansada de que mi máscara se emborronara, se secara y estropeara las pestañas. Crear la máscara de pestañas perfecta es algo que he tenido en mi mente desde el primer día y por fin hemos dado con una fórmula limpia con base de polímeros vegetales que proporciona unas pestañas de abanico ultra negras como nada que haya probado antes”.

La clave está en su cepillo de microcerdas, cuya forma curva está sincronizada con la forma natural del ojo para lograr una elevación espectacular. Este alcanza todos los pelitos, incluso las pestañas inferiores y las de los extremos, que son más difíciles de alcanzar. Se combina con una fórmula clean que, además, acondiciona, hidrata y fortalece las pestañas con ayuda del complejo C2, a base de manteca de karité, pantenol y niacinamida.

Pero lo mejor de todo es lo fácil que se elimina. Con este rímel no hay necesidad de gastar infinidad de discos de algodón ni de levantarse al día siguiente con restos de maquillaje negro alrededor de los ojos, sino que basta con utilizar agua tibia para eliminar el producto.