27 mar 2021

Compartir en google plus

Natural al 100%, la actriz apuesta siempre por un look muy suave. “Pestaña marcada y labio hidratado” es su lema y lo sigue a diario, aunque reconozca que se atreve con todo, incluso brillos y purpurinas. El maquillador Pedro Cedeño lo ha recreado para Dior Make Up con una base ligera para igualar el tono de la piel, que ha sellado con unos polvos prensados. Una paleta de sombras en tonos beige y un cambio de color en los labios de nude a rojo permiten crear tres opciones beauty para las 24 horas.

Tenía solo seis años cuando triunfó en la serie El internado, esa escuela de actores de la que salieron figuras como Ana de Armas, Martín Rivas, Yon González y Blanca Suárez. Precisamente con esta última, Denisse Peña Molina (Madrid, 1999) volvió a coincidir, el año pasado, en Las chicas del cable. Aunque antes también había participado en Servir y proteger y Néboa. “Antes de El internado hice muchos castings y publicidad. Ya sabía lo que quería hacer y me encantaba que fuese mi trabajo. La serie terminó de confirmármelo”, confiesa.

En esta Denisse lleva un toque glitter en los párpados para un look más nocturno con el tono cholcolate de la paleta Dior Backstage 004 Rosewood y el labial Rouge Dior 241 Satin pinit

Mujerhoy. ¿Desde que era pequeña, ya supo que quería ser actriz?

Denisse Peña. Siempre tuve claro que era lo que más me gustaba hacer, también que es una profesión difícil. Por suerte, he tenido unos padres que me enseñaron desde el principio lo duro que es, que necesitas creer mucho en ti misma y también que hay periodos de inestabilidad.

Mujerhoy. ¿Cuál es el papel con el que más ha disfrutado hasta ahora?

Denisse Peña. Los he disfrutado todos, hasta el más pequeño; todos me han enseñado algo y los llevo conmigo. Tal vez el que destacaría es Evelyn, de El internado. Ella me hizo dar mis primeros pasos, amar esta profesión. Por eso siempre será uno de los papeles que recuerde con más cariño.

Un toque glitter en los párpados para un look más nocturno con el tono cholcolate de la paleta Dior Backstage 004 Rosewood y el labial Rouge Dior 241 Satin. pinit

Mujerhoy. ¿Qué significa triunfar con Las chicas del cable? ¿Ha sido un antes y un después?

Denisse Peña. Es increíble poder estar en proyectos así, me siento afortunada de que confiasen en mí para un personaje como el de Sofía. Creo que todos los papeles marcan un antes y un después en tu carrera, todos suman y son un aprendizaje para lo próximo que vendrá.

Labial Rouge Dior en tono 080 Red Smile (p.v.p.) Máscara de pestañas Diorshow Iconic Overcurl (37€). Polvos Dior Backstage Powder-no-Powder (41 €). Base de maquillaje Diorskin Forever Natural Nude (49,50 €). Brocha de maquillaje Backstage (45 €). pinit

Mujerhoy. ¿Sin qué producto de maquillaje no puede salir de casa?

Denisse Peña. La máscara de pestañas es para mí lo mas importante. Y los pintalabios, no sé cuantos tendré; naturales pero también soy muy fan de los rojos, mate y de larga duración.