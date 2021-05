5 may 2021

Entre los nuevos descubrimientos beauty de la semana, además de la sorprendente colección de maquillaje de Zara, hemos dado con el que puede ser el nuevo imprescindible para lucir una piel lisa y perfecta. Se trata de un corrector facial que nos ha descubierto María Pombo y que estamos seguras de que Eva González va a querer añadir a sus tres imprescindibles de maquillaje para tener un efecto buena cara. Y cuando veas lo que consigue vas a querer añadirlo a tu wishlist junto a otros productos como este fijador de maquillaje de Sephora.

María quiso enseñar a sus seguidores algunas recomendaciones de Kiko, la conocida firma beauty. "Son los icónicos de Kiko, los imprescindibles que siempre están", explicó la influencer enseñando sus labiales favoritos, un brillo que aporta volumen, un colorete en crema o unos polvos fijadores. Sin embargo, el que más ha llamado la atención ha sido el Skin Trainer Cc Blur. "Esto no lo he probado, pero tiene muy buena pinta", comentó María, Una suposición que sus seguidores no tardaron en confirmar, ya que fueron muchos los que contestaron a la instagramer hablando maravillas de este producto.

Se trata de un corrector óptico efecto piel perfecta, que suaviza la textura de la piel y proporciona uniformidad a la tez. Lo que hace es que combina las propiedades correctoras de una CC Cream y la capacidad de reducir las imperfecciones cutáneas de una Blur. Además, gracias a los ingredientes específicos presentes en su fórmula, Skin Trainer CC Blur ayuda a capturar la luz y reflejarla sobre el rostro, proporcionándole un aspecto radiante.

Cuesta 19,99 euros y está disponible en cuatro tonalidades diferentes que responden a las necesidades de todos los tipos de piel. ¿El resultado? Una textura aterciopelada y con un ligero toque de color. "Deja la piel suave con cero imperfecciones" o "quita todos los brillos" fueron algunas de las opiniones de los seguidores de María, demostrando que es un producto muy vendido y que tiene muchísimo éxito. ¡Qué ganas de probarlo!