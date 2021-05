10 may 2021

A Ana Boyer, el estilo y la belleza le vienen de familia. Ya nos ha conquistado con alguno de sus looks en Instagram como este con un vestido de lino sostenible y made in Spain que está a la altura de los looks rejuvenecedores de su madre Isabel Preysler. Pero su neceser beauty, que tiene mucho de los trucos que practica su hermana Tamara Falcó por herencia de las mujeres de su familia, no se queda atrás.

En la misma tónica, Ana Boyer siempre opta por maquillajes naturales y sencillos que saquen todo el partido a las facciones de su rostro sin transformarlas. Y ese efecto buena cara al natural es genética sí, pero se puede potenciar aún más con el corrector antiojeras que se acaba de colar entre los imprescindibles beauty de Ana. Uno de los correctores icónicos más vendidos del mundo y que muchas famosas adoran porque lo disimula todo y también ilumina: el Touche Éclat Stylo de Yves Saint Laurent.

La también influencer ha anunciado nuevos proyectos de belleza en el que hemos podido ver cómo se ha colado este corrector del que te vamos a contar todo. Se trata de un must de belleza del que dicen ser mejor que ocho horas de sueño. Dicho de otra forma, si has tenido una mala noche y no hay forma de solucionar la cara cansada, con este corrector-iluminador lo vas a conseguir. Algo así como el salvavidas perfecto que transforma el cutis al instante, dejando una piel radiante y natural sin efecto máscara.

Este básico de la firma francesa contiene una fórmula hidratante exclusiva de pigmentos cristalinos que atraen la luz de forma duradera. Su textura ultra fina a base de agua y silicona elimina y cubre imperfecciones como ojeras, bolsas, arrugas, rojeces, manchas o granitos de forma inmediata y sin que se note. El producto se adhiere a cualquier zona del rostro sin dejar marcas inesperadas.

Pero lo que más nos gusta de este cosmético de culto es que también se puede utilizar como iluminador para crear un look jugoso y rejuvenecedor. Aplica pequeños toquecitos con su pincel sobre la parte alta de los pómulos, sobre el hueso de la ceja, el puente de la nariz y el arco de los labios. Después extiente suavemente y sigue con el resto del makeup. Hazte con él en Primor por un descuento irresistible: está rebajado de 36,45 euros a 17,81 euros.