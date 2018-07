26 jul 2018 sonia gómez

Luces, cámaras, acción y mucha música. Tres melenas de cine llegan para celebrar la 'Hair Fashion Night' de L'Oréal, la noche más importante del año, la noche de las mejores firmas de peluquería y belleza españolas. Como epicentro, los Cines Callao y como incentivo, un encuentro dedicado a las últimas tendencias del cabello y del color, pero sobre todo del color, porque L'Oréal Professionnel ha vuelto a montarla. Su nuevo invento: el Colorfulhair Flash, un producto diseñado para hacer de tu pelo una fantasía y después eliminarlo fácilmente con un solo lavado.

Sus embajadoras: nada más y nada menos que Juana Acosta, Andrea Duro e Hiba Abouk, una colombiana, una madrileña y una española de ascendencia tunecina, libia y gitana. Tres anfitrionas muy diferentes pero con algo en común: su melena. Porque ellas no han sido elegidas al azar, ellas aprueban (con sobresaliente) el cuidado y la imagen de su cabello. Representantes de la pequeña y gran pantalla de nuestro país, las hemos visto posar como auténticas estrellas de Hollywood sobre la alfombra roja.

El cabello de Juana Acosta, su seña de identidad

"Me gusta cuidarme mucho el pelo porque es una de mis señas de identidad", comenta Juana Acosta. Y es que lo suyo es una melenaza de campeonato, con mucho volumen, algo que asegura darle mucho 'power' a la hora de posar frente a las cámaras.

"Es un pelo muy fuerte que resiste a todos los cambios de los personajes que hago", nos cuenta. En su último papel para la película 'Perfectos desconocidos', por el que ganó el Premio Fotogramas como Mejor Actriz de TV, pudimos verla con una melena completamente pelirroja que le sentaba de maravilla, algo que repetería sin dudarlo si es por trabajo. Respecto al cuidado de su cabello, lo tiene claro: se realiza una vez al mes una hidratación produnda y utiliza habitualmente aceites para darle suavidad a su pelo con tendencia a puntas secas.

La belleza natural de Hiba Abouk

"No le dedico muchísimo tiempo a mi pelo, pero lo hago con ciencia" asegura la actriz Hiba Abouk. Algo que tenemos claro cuando nos confiesa que su producto estrella es el aceite de argán y que se lo aplica sobre el cabello a diario.

El color castaño oscuro de la melena de Hiba no tiene trampa, es su color de nacimiento y es que la actriz apuesta por su belleza innata tanto en su pelo como en su cara: "Ahora estoy usando más maquillaje pero siempre he preferido lucir un rostro natural". Parece que el atrevimiento no es lo suyo pero tampoco le ha temblado la voz para afirmar rotundamente que se teñiría de rubia platino si hiciese falta para un papel. ¡Brava!

Andrea Duro apuesta por las mascarillas hidratantes

Para la actriz Andrea Duro, que actualmente protagoniza la serie 'La catedral del mar' y rueda simultáneamente 'Velvet Colección' es muy importante una hidratación constante del cabello. Su producto estrella son las mascarillas hidratantes, ya que su pelo se encuentra expuesto daños: "En nuestro trabajo siempre estamos con tenacillas, secadores, planchas, productos agresivos... es primordial cuidar nuestro pelo". Coindice también con sus compañeras embajadoras respecto a un cambio radical por trabajo, pero dice [entre risas] que personalmente no le gustaría, por ejemplo, raparse de repente.

Tendencias en colores de pelo para el verano según los expertos

Nosotras ya lo adelantábamos gracias a varios expertos del sector. Para estar temporada primavera-verano, se llevan los castaños con reflejos dorados, los rubios platinos, los cobrizos y las mechas balayage, babylights y shatshu. Aunque de todos, el rubio sigue siendo el color estrella, pero no solo el platino, también son tendencia el rubio polar, el rubio beige y el rubio grisáceo.

Crisanto Blanco, subdirector del equipo de peluquería de la Mercedes Benz Fashion Week lo tiene claro: "El color tendencia de este verano para convertir cualquier color en un color especial, es el tono grisáceo, pero no solo con los tonos rubios. El color gris combina también desde el verde hasta el azul". Una opinión, que como especialista coincide con Beatriz Matallana, la responsable del peinado y el maquillaje de todas las modelos de la Fashion Week de Madrid, la maquilladora preferida de famosas como Shakira, Elsa Pataky o Amaia Salamanca.

"Se llevan los cabellos bicolores con tonos fantasías, mezclar dos y tres tonos de la misma gama como turquesas, rosas o lilas", comenta Beatriz. Algo que se puede conseguir muy fácilmente con el colorhair flash de L'Oréal Professionnel, ideal para mantener a raya las melenas fantasía.