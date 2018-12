15 dic 2018

¡Menuda sorpresa nos hemos llevado con Melania Trump! La Primera Dama de Estados Unidos no quería dejar pasar el 2018 sin antes hacerse un cambio de look… ¡Y ya se lo ha hecho! Ha pasado del color castaño al rubio y tenemos que decir que el resultado nos ha terminado convenciendo…

Es sorprendente, pero en esta ocasión Melania Trump no es noticia por llevar un abrigo que asciende a 1.000 euros o un bolso de algunos miles de euros más. Esta vez ha decidido cambiar de look y sorprender a todo el mundo. ¡Las redes sociales se han revolucionado con su nuevo pelo! Su melena está peinada de otra forma y ligeramente más clara… ¿Querrá conseguir un look al estilo Ivanka Trump?

Michelle Obama's book: Becoming

Melania Trump's book: Becoming Unrecognizable pic.twitter.com/fEMzH049mR — Randi Mayem Singer (@rmayemsinger) 13 de diciembre de 2018

A la Primera Dama no le ha hecho falta cortarse el pelo para conseguir atraer la atención de todos y se suma así a una larga lista de celebrities que este 2018 han decidido darse un cambio físico. Aún quedan días para que alguna famosa más nos sorprenda estos últimos días del año…

