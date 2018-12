26 dic 2018

Compartir en google plus

Esta Nochevieja Lara Álvarez y Cristina Pedroche no solo rivalizarán por ver cuál de las dos consigue más audiencia durante las Campanadas –la primera las dará en Mediaset junto a Calleja y la segunda en Antena 3, acompañada de Chicote–, sino que también por saber quién se alza con el premio de mejor vestida y cuál escoge el maquillaje y el peinado más adecuado para despedir el año. La semana pasada hicimos un repaso a los looks capilares que lució Cristina en años anteriores ya hora le toca el turno al pelo de Lara.

En unos días será la tercera vez que la copresentadora de ‘GH Vip’ se encargue de presentar las campanadas. En 2016 ya lo hizo junto a Carlos Sobera, en Telecinco, y en 2011 en marca TV. En ambas ocasiones la asturiana optó por dos recogidos que le hacían parecer mucho más mayor. De hecho, el volumen y mechones ondulados que caían por su rostro eran bastante anticuados y nada acordes al traje rojo que lució hace un par de Nocheviejas.

Para presentar las Campanadas de 2016 Lara eligió un recogido que le echaba unos cuantos años encima. pinit

Este año, sin embargo, parece que Lara nos sorprenderá (para bien) con su peinado de las Campanadas. La semana pasada la presentadora nos sorprendió con un cambio de look: se había cortado el flequillo y también se había aclarado su cabello notablemente. Tanto el corte como el color, más rubio de lo habitual, le aportan un aspecto más juvenil. Ahora solo toca esperar que los peluqueros de la cadena no se empeñen en hacerle a Lara un recogido demasiado emperifollado que no la haga brillar como se merece.

Flequillo recto y balagaye rubio serán los aliados capilares de lara durante la Nochevieja de 2018. pinit

No te pierdas...

- Cristina Pedroche Vs. Lara Álvarez: ¿batalla por la elegancia sexy?

- Estos han sido los mejores peinados de las famosas en 2018

- 20 peinados de fiesta para Navidad