12 feb 2019

No solo la moda nos hace escrutar con celo las cuatro grandes pasarelas internacionales. Los desfiles de Milán, Londres, París y Nueva York reúnen a los estilistas y maquilladores más importantes del mundo, listos para compartir su visión de la belleza para las próximas temporadas. En la New York Fashion Week que se celebra esta semana, un desfile ha llamado muchísimo la atención por su impactante propuesta 'beauty": el del japonés Tomo Koizumi, debutante en la Gran Manzana. Para él desfilaron Bella Hadid, Karen Elson, Gwendoline Christie y Emily Ratajkowski. Todas con un look único.

Emily Ratajkowski posa con una modelo en el backstage del desfile. pinit INSTAGRAM

La clave del espectacular look está en el flequillo, cortísimo, asimétrico y con un toque futurista de lo más seductor. Se trata de una creación de Guido Palau, probablemente el peluquero más top del mundo, capaz de cortocircuitar la sobredosis de tul de los estilismos de Koizumi com su toque de radical contemporaneidad. En realidad, no quería competir con vestidos tan llamativos, pero tampoco que las chicas desaparecieran bajo ellos, así que optó por este microflequillo bastante andrógino. A Emily Ratajkowski, fiel desde hace años a su melena ligeramente capeada, le queda genial.

La inspiración gatuna del diseñador japonés Tomo Koizumu. pinit INSTAGRAM

El objetivo de Palau era crear un peinado que confiriera a Ratajkowski y el resto de las modelos "personalidad y fuerza". Una visión que encaja perfectamente con algunos de los bocetes que han trascendido del diseñador japonés, en los que visualizaba a sus modelos como gatas coquetas, pero con un punto fiero y algo salvaje. El flequillo es precioso, pero requiere bastante mantenimiento y adaptar todo el armario a su marcado estilo. ¿Te atreverías con él?

