9 jun 2019

Compartir en google plus

Se nota que las altas temperaturas que tenemos ahora nos hacen recogernos aún más nuestra melena, pero hay quien deja de lado las gomas de pelo para coletas o moños y deciden cortar por lo sano y despedirse de sus largos cabellos. Jessica Bueno es una de estas famosas que han optado por decir adiós a una envidiable melena para dar un giro a su imagen y apostar por un 'blunt bob', y de esos cortes que no pasan nunca de moda.

Sin embargo, cuando pensábamos que no podía sorprender más en cuanto a cambio de look se refiere, Jessica Bueno ha dado la sorpresa en Instagram y ha parecido con el pelo aún más corto. Sí, y aunque pueda parecer imposible, se nota el cambio... Tomando el sol se me ocurrió la genial idea de asomarme a la peluquería del hotel un momentito, para finalmente salir una hora más tarde con nuevo corte de pelo", escribía en su cuenta de Instagram, incitando a sus seguidores a comentar la publicación, que acumula más de 5.000 'likes'.

A la vez que nos mostraba esta nueva imagen, Jessica Bueno enseñaba su última compra: un bikini con estampado de leopardo que ha adquirido en H&M, que realmente se ha convertido en el objeto de deseo de las más fashionistas. La joven inspira tanto en el mundo beauty como en la moda, y su comunidad en Instagram es cada vez más grande.