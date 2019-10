3 oct 2019

Tenemos claro que Cristina Pedroche se atreve con todo, esto ya nos lo ha demostrado con sus estilismos de diario más atrevidos, por supuesto con sus siempre comentadísimos looks de las campanadas de Nochevieja y también con sus posados más sexys compartidos en Instagram. Pero en lo que respecta a su pelo, siempre ha sido fiel a esa melena larga y morena de la que no se separa. Aún así, parece que esta vez la presentadora ha conseguido dejar sin palabras a sus seguidores en la red social con su nuevo look de pelo ¿La razón? Esta vez ha apostado por un cambio de look atrevido, con flequillo y efecto wet hair incluido.

Pero para este nuevo look no ha necesitado ningún corte de pelo, ya que la colaboradora de El Hormiguero ha optado por lucir un flequillo postizo. Uno de los aliados beauty que más seguimos viendo presentes en la mayoría de cambios de look de las famosas y todo para homenajear a su cantante favorita (Miley Cyrus) y a su videoclip 'Slide Away', en el que la cantante aparece con el cabello mojado y ondulado: "Hoy le hago un homenaje a Miley Cyrus con este peinado. Amo el look y la amo a ella", ha escrito la presentadora en Instagram.

Para el resto del look, ha optado por lucir su melena suelta y ondulada con ese efecto wet y su flequillo postizo abierto, para simular el efecto mojado. Un cambio de look, que como era de esperar, ha generado opiniones de todo tipo entre sus seguidores: "Guapísima", "Que horror de pelo", "Maquillaje precioso, peinado horrendo", "Espectacular", han sido algunos de los comentarios que hemos podido leer en la red social.





Eso sí, poco después Cristina Pedroche desvelaba la realidad de su cambio de look en stories, con un vídeo en el que mostraba cómo ella misma se quitaba y ponía el flequillo en el pelo:

Cristina demostraba en stories que su cambio de look contaba con un flequillo falso. pinit Instagram.

Una opción de cambio de look 'falso' que cada vez más famosas y celebrities se animan a probar, como ya han hecho Ana Rujas, Paula Echevarría o incluso Penélope Cruz ¿Y tú? ¿Te atreverías a lucirlo como Cristina Pedroche?