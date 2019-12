12 dic 2019

En muchas ocasiones no es necesario hacerse un cambio de look radical para que la nueva imagen tenga un gran impacto. Este fue el caso del último cambio de look de hace unos días de Charlize Theron –la actriz cambió sutilmente el tono de su pelo rubio– y ahora también lo es de Margot Robbie, que repite fórmula modificando levemente el corte y el color de su pelo.

Anoche pudimos ver a la actriz durante la premiere de su la película Bombshell en Los Ángeles, luciendo una melena ligeramente más corta y más clara, donde las raíces de su pelo estaban algo más rubias y las puntas un poquito más cortas que en su anterior acto público. Además, Margot también sustituyó sus habituales ondas por un cabello ondulado más informal. “Estas ondas sutiles y pulidas que adoptan su textura natural para equilibrar su estilo personal con glamour nocturno”, ha declarado el peluquero Bryce Scarlett.

Largo por debajo de los hombros, rubio menos claro y raíces más oscuras eran las señas de identidad de la melena de Margot Robie hasta ayer por la noche. pinit gtres

Y, aunque aún no se sabe qué profesionales ha sido los artífice de este nuevo look, todo apunta a que el colorista Jutin Anderson es quien está detrás del tinte y que las tijeras del peluquero Bryce Scarlett han sido las encargadas del corte.