18 dic 2019

La industria cosmética ha avanzado una barbaridad en cuestión de maquillaje permanente; tanto que ahora es fácil encontrar barras de labios casi indelebles o bases de maquillaje que duran horas y horas para que tu look permanezca inalterable toda la noche. Sin embargo, en materia capilar no ocurre lo mismo y todavía no existe el producto infalible que consiga que tu peinado aguante toda la noche. Aquí tienes cinco trucos de experto que te ayudarán a superar con éxito esta misión casi imposible.

Lavado previo

Cuando el pelo está demasiado limpio es más difícil de manejar porque está excesivamente suave y sin textura. Por eso “es más aconsejable que te laves la cabeza el día antes del peinado y que utilices tan solo una cantidad mínima de champú para levantar la raíz y que prescindas del acondicionador, sobre todo si tienes el pelo liso porque le añade peso y complica la trabajar el peinado. Y si tu cabello es seco, utiliza un spray desenredante sin aclarado”, aconseja Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez.

Secado total

Para que el peinado esté perfecto horas y horas es imprescindible que no queden en tu melena restos de humedad antes de empezar a trabajar el look. “Si el pelo no está completamente seco, es fácil que quede aplastado, que no aguante la forma que le has dado con ayuda de las planchas o tenacillas, que se desmorone y que incluso que se encrespe) advierte Sánchez.

Spray Termoprotector de René Furterer (19 €. Aceite en seco L’Huile des Réves, de Lazartigue (35 €). OSiS+ Session Label Super Dry Memory Netn de Schwarzkopf Professional (14,27 €). pinit d.r.

Aire frío

Cuando peines tu cabello con el secador debes hacerlo con aire caliente, ya que este ayuda a moldear. Pero cuando tu melena esté lista, “termina con un golpe de aire frío y así conseguirás marcas y fijar el peinado y cerrar la cutícula”, aseguran los expertos capilares deCaroli Health Club.

El toque final

Un spray de fijación es el compañero indispensable para fijar el peinado y lograr que se mantenga perfecto muchas horas, sobre todo si tu apuesta es por un recogido. En cambio, “a veces aplicamos más cantidad de fijador de la necesaria, pensado que así el peinado nos durará más tiempo. Con exceso de producto solo ensuciarás el pelo y tendrá un aspecto apelmazado” advierten desde Caroli Health Club. Además, un sérum o un aceite capilar también te ayuda a controlar el encrespamiento, la electricidad estática y los abuelillos. Bata con que extiendas una pequeña cantidad de producto, con los dedos, de medios a puntas.

No tocar

Aunque parezca obvio, puede ser un paso difícil de llevar a cabo, ya que muchas veces se trata solo de un acto reflejo. Sin embargo, tus manos son las peores enemigas de tu peinado, ya que no solo pueden hacer que no se mantenga tal y como lo dejaste al salir de casa, sino que también ensucian tu pelo debido a los aceites naturales que tenemos en ellas.