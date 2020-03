10 mar 2020

Conseguir unas ondas surferas deshechas y que a la vez aguanten durante todo el día no siempre es una misión fácil, sobre todo cuando tu pelo natural tiende a ser más bien liso. Y lo mismo ocurre con esa melena ondulada que suelen aparecer después de deshacer nuestras trenzas, pero que no en todos los cabellos conseguimos que se mantenga intacta durante todo el día.

Lo cierto es que este tipo de ondas en la melena se han convertido en todo un must de los beauty looks en las épocas de primavera/verano y tanto para los street style como para cualquier evento. ¿La razón? Siempre transmiten ese efecto desenfadado, natural y a la vez sexy en todos los peinados. Por todo esto no hemos podido evitar tomar nota de uno de los últimos tutoriales que ha compartido a través de stories Marta Riumbau.

A la influencer le encanta arriesgar y no solo en sus estilismos, sino que también lo traslada a sus maquillajes y a sus peinados. En esta ocasión se ha atrevido con una melena semirecogida con una coleta más alta y con este tipo de ondas desenfadadas y de aspecto surfero. Lo cierto es que el peinado nos ha encantado y por eso hemos tomado notas de todos los pasos que ha hecho para conseguir este resultado de diez en su melena. ¡Toma nota!

La influencer ha compartido con sus seguidores todos los pasos que sigue para conseguir una melena con ondas deshechas y surferas. pinit

Paso 1: Marta Riumbau ha empezando utilizando un spray protector contra el calor por todo el cabello, en este caso ha utilizado el de Wella Professionals, el Eimi Thermal Image. Un spray con el que la influencer se asegura de proteger su cabello frente a cualquier daño debido al calor, a la vez que lo hidrata.

*Sea cual sea el protector para el cabello por el que decidas decantarte, lo importante es que proteja tu cabello del daño que pueden llegar a hacer las altas temperaturas, ya que estas pueden facilitar la rotura del pelo, la sequedad o las puntas abiertas.

Paso 2: Para comenzar a crear esas ondas surferas, la influencer empieza por dividir primero la melena el secciones desde abajo y los mechones más cercanos de la nuca, hacia arriba y a repasarlos con una plancha doble. Este tipo de planchas lo que hacen es crear este tipo de ondas naturales y suaves como las de la influencer.

Antes de crear con calor las ondas, Marta Riumbau se aplica un protector para el calor en el cabello. pinit

Paso 3: Para dar el toque final y conseguir que las ondas permanezcan en la melena intactas durante todo el día, Marta Riumbau aplica un spray texturizador, en este caso ha utilizado el spray Fashion Waves Sea Sal. Este spray en concreto lo que consigue es aportar textura, definición y ese aspecto como de recién salida de la playa. La influencer se lo aplica sobre todo en la zona de las raíces para aportar más volumen al cabello e esta zona y evitar que se quede aplastado.

Por último, Marta Riumbau aplica un spray texturizador y un sérum en aceite y sin aclarado para eliminar el frizz y dar volumen. pinit

Paso 4: Para rematar las ondas, Marta Riumbau se aplica un sérum suavizante con propiedades antiencrespamiento. En este caso ha utilizado el Frizz Dismiss Instant Deflate Serum-in-Oil de Redken. Un sérum en aceite que no necesita aclarado y protege de la humedad y del calor, añadiéndole brillo a la melena. La influencer se lo aplica sobre todo de medios a puntas, mientras enrosca sobre sí mismos varios mechones de pelo para enfatizar a un más el rizo.

¿El resultado? Una melena perfecta y que sienta bien a todo tipo de cabellos, sin importar si llevas un bob, long-bob, capas, melena larga, flequillo, pelo fino o grueso. El resultado es ideal y además podrás asegurarte que dure perfecto durante todo el día.

Pero si en tu caso prefieres no recurrir a las tenacillas y al calor, te aconsejamos que pruebes a dormir con trenzas de boxeadora tejidas y que después al día siguiente las deshagas y apliques los dos últimos pasos de Marta Riumbau para texturizar, eliminar frizz y aportar brillo ¡El resultado será igual de espectacular! ¿A qué esperas para lucir tus ondas surferas esta temporada?