19 may 2020

El champú en seco es un cosmético casi milagroso. No solo absorbe el exceso de grasa en segundos, sino que también añade frescura y volumen instantáneos a la melena que ha sido lavada uno, dos o tres días ante, y retrasa un día que nuestro cabello tenga que ir a la ducha. En cambio, no todo son buenas noticias, ya que algunas personas se quejan de que este les deja las raíces blanquecinas, elimina el brillo de su melena o aporta demasiado peso. Esto se debe a que no han dado con la fórmula más adecuada para tu tipo de pelo, ni tampoco lo están aplicando adecuadamente…

La nueva generación de champús en seco se presenta en diferentes formatos: spray, aerosol, polvo y espuma. Si tu cabello es grueso y graso opta por la opción en polvo, ya que absorbe el exceso de grasa sin aportar peso; si es fino elige la versión en spray, que se seca rápidamente y, además, aporta un extra de volumen. ¿Tu melena tiende a la sequedad? Elige un champú que incluya ingredientes hidratantes en su fórmula y uno que sea muy absorbente si tu cuero cabelludo es graso. También debes tener en cuenta los que incluyen pigmentos que también ayudan a disimular las canas cuando comienzan a crecerte las raíces.

Si no quieres terminar con las raíces blanquecinas y el resto del pelo rígido tienes que aprender a aplicar correctamente este cosmético capilar. Lo primero es agitar bien el bote (no es necesario que sacudas el polvo) para asegurarte de que el producto uniformemente. Luego coge un peine para dividir tu melena en secciones y rocía el champú sobre la zona de raíces en la que tengas grasa; a unos 20 centímetros de distancia para evitar el residuo blanco.

Dry Shampoo Foam De OUAI (29,95 €). Spray Structure Naturelle de Leonor Greyl (28 €). Boho Rebel Blonde OSIS+ de Schwarzkopf (15,35 €).

Aunque sus resultados son visibles casi de inmediato, es mejor que lo dejes actuar unos minutos. Después masajéalo en el cuero cabelludo con ayuda de la yema de los dedos para activar los ingredientes que absorben la grasa y, si ves que es necesario, pasa un cepillo o un peine, desde la raíz hasta las puntas para eliminar cualquier resto.

Por último, debes tener en cuenta que el champú en seco no sustituye al habitual, sino que es una solución intermedia antes de lavarte la cabeza. De hecho, abusar de él no es bueno, ya que cuando las partículas secas de champú se acumulan en el cuero cabelludo durante unos días pueden obstruir los folículos pilosos y absorber la grasa natural que tiene el cuero cabelludo, obstaculizando el recambio de células muertas de la piel y pudiendo causar la aparición de foliculitis y caspa.

Recuerda: los expertos recomiendan no usar champú en seco más de dos veces a la semana y lavarse el pelo al menos un par de veces a la semana.