22 may 2020

Nos puede la anticipación del verano, sobre todo porque después de tantas semanas de confinamiento y con la amenaza del coronavirus aún preocupándonos nos merecemos un premio. Aún no sabemos cómo será la playa, la montaña o el camping, pero estamos seguras de que la "nueva normalidad" incluirá algún tipo de disfrute vacacional y que no nos van a privar de un poquito de mar, terraza o chiringuito. De hecho, ya estamos pensando en looks y, sobre todo, looks de pelo que nos den ese toque festivo que este año merece el verano. Querremos celebrar, por eso esta idea de un peinado brillante nos parece de lo más adecuada. Y si encima podemos reutilizar esos pendientes o piercings que no vamos a usar, mejor que mejor.

Aquí vemos sobrecarga de pendientes, pero los que adornan el pelo quedan fantásticos.

Lo más interesante de esta buenísima idea es, precisamente, poder reutilizar esos piercings que quizá ya no utilizamos o los pendientes pequeños que se nos quedan olvidados en el joyero. De otro modo, podemos comprar algunos extra que nos permita terminar cualquier peinado con un brillo extra. La tentación primera puede ser colocarlos estratégicamente en la melena, pero debemos tener en cuenta que con el movimiento del pelo se pueden caer fácilmente.

Los pendientes quedan espectaculares como adorno de las trenzas.

Ante el peligro de pérdida, lo mejor es optar por un tipo de peinado que permita una mejor sujección de los piercings. Por ejemplo, las trenzas, ya sean boxeadoras, de raíz o clásicas. Son perfectas para incluir pequeños toques de luz que, además, van a quedar bien sujetos. Otro consejo: es importante que te acuerdas de quitártelas antes de ir a la playa, porque si te bañas con ellas lo más probable es que se los lleven las olas. Sería una pena si son de oro y si no, probablemente se oxidarán. Recuerda: joyas fuera.