Tras haber pasado casi tres meses sin poder haber ido a la peluquería, lo más normal que ahora estés pensando en hacerte un cambio de look capilar. Si te apetece un buen corte de pelo, echa un vistazo a las propuestas que mejor sientan si tienes treinta, cincuenta o cincuenta años. Estas no solo están a la última, sino que, además, tienen el poder de quitarte unos años de encima. No esperes para pedir cita en tu salón, pero antes léete también el protocolo que tanto tú como tu peluquero deberéis seguir cuando acudas a la pelu.

Década de los 30 años

“En esta etapa la feminidad pasa por su máximo esplendor y el cabello largo es la mejor opción capilar para trasmitir ese empoderamiento”, asegura Omar El Gharbawy, director del salón Studio C, quien recomienda una melena larga a la altura del pecho o a la mitad de la espalda, ya que cuando el tamaño de esta es XXL se corre el riesgo de que esta no muestre un aspecto muy saludable. Añádele unas capas sutiles que aporten movimiento y volumen.

María Pombo luce una melena larga muy fresca, gracias a las capas sutiles y a los reflejos babylights

Otra opción muy acertada es “el long bob pero que no sea muy geométrico, sino que es preferible que presente a la altura de la clavícula, con capas muy suaves y largas para que la melena esté lo más rellena posible, y que lo lleves medio despeinado para que su aspecto sea más fresco”, sugiere. Y en ambos casos “un flequillo largo es el complemento perfecto, ya que es sofisticado y sensual al mismo tiempo”, concluye.

Década de los 40 años

“El corte shag está a la última y es perfecto tanto para suprimir unos años como para aportar textura y movimiento al cabello”, afirma Eva Sangal, directora del salón Arteon Hair. Extremos entrecortados, capas alrededor de la coronilla y mucha versatilidad son sus señas de identidad. ¿Lo mejor? “Se adapta a todas las longitudes de cabello, aunque hay que tener cuidado con él porque puede parecer un poco anticuado si se le añaden demasiadas capas”, advierte la experta.

Y “el french bob es también una elección perfecta, sobre todo para cabello ondulado o texturizado, que esta temporada se ha actualizado aportando asimetría a la capa y aportando un poquito de textura”, declara la peluquera. Aunque no debes confundirlo con el lob texturizado, con una estructura menos completa y con una longitud más larga. Coqueto y fresco, lo puedes llevar tanto liso, como texturizado o con ondas.

January Jones no puedes estar más juvenil con su french bob a la úlima.

Década de los 50 años

Cumplidos los 50 “conviene huir de las melenas largas y optar por las más cortas o a la altura del hombro. Los cortes desestructurados son los más rejuvenecedores porque aportan ligereza, frescura y naturalidad, y los atemporales, como el midi o el pixie, también son geniales a la hora de restar años”, aconseja Eduardo Sánchez, director del salón Maison Eduardo Sánchez. Además, los flequillos son perfectos para quitarte unos cuantos años de encima de un plumazo. “Lo único a tener en cuenta es que no valen para todo tipo de personas: si tienes remolinos en el nacimiento del cabello o el pelo muy rizado, no te los recomendamos porque son difíciles de mantener y exigen mucha dedicación”, advierte el experto.

Monica Bellucci está estupenda desde que decició refrescar su melean larga con un corte bob.

Después llega la hora del peinado, donde Sánchez recomienda optar por el liso, ya que rejuvenece más que una cascada de rizos o un cabello repleto de ondas, sobre todo si están muy marcadas. Y por último, los looks que hay que evitar para no echarte años encima: los cortes a lo garçon ondulados, peinados hacia atrás o trabajados con brushing y tenacillas, cortes a la altura de los hombros con flequillo abombado y recogidos muy estructurados.