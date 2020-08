10 ago 2020

Compartir en google plus

Nos identificamos totalmente con Mery Turiel y su deseo de experimentar con el rubio, al menos durante este verano. ¿Qué morena no ha barajado la idea de 'pasarse al enemigo' alguna vez? La influencer realizó una cuidadosa transición de su melena castaña a una tonalidad mucho más clara, que ha buscado siempre la máxima naturalidad, y puede que ese sea el error de su cambio de look. Por una parte, no hay ninguna naturalidad en una melena oscura que se aclara tantísimos tonos de medios a puntas. Por otra, esa pretensión de naturalidad obliga a jugar con unos tonos que suelen ser más bien aburridos: de los bronces a los amarillos ceniza. Si te preguntabas porqué tantas famosas morenas optan directamente por el rubio platino, aquí tienes la respuesta: funciona mejor un tono radicalmente ajeno que quedarse a medias con el color. Mejor rubia con todas las consecuencias.

La melena habitual de Mery Turiel, aquí con las puntas muy aclaradas. pinit

La melena de Mery Turiel ha oscilado siempre entre un color chocolate más o menos uniforme (sí suele llevar algunos puntos de luz para que le confiera mas volumen) y un aclarado de medios a puntas que ha llegado a este efecto californianas con un aclarado bastante contundente. Eso sí: sin renunciar jamás a su tonalidad natural en la raíz.





VER 28 FOTOS Los cambios de look más llamativos de las famosas de 2019

Un primer paso para aclarar toda la melena: mechas babyligths con un rubio ceniza. pinit

El primer paso de Mery Turiel para lograr una melena rubia fue cambiar el aclarado en las puntas por unas mechas babylights en toda la melena. El color obtenido en este primer paso fue el producto de mezclar mechas bronce y mechas rubio ceniza, un color que sí logró aclarar muchísimo el pelo pero en un tono más aburrido que bonito.

El giro definitivo de color en las mechas: de rubio ceniza a rubio amarillo. pinit

El siguiente paso para lucir un rubio más potente fue abandonar el tono ceniza conservador del primer rubio y pasarse a este tono más amarillo, manteniendo en todo momento la raíz oscura. Aunque en la foto puede parecer que se trata de un paso muy radical, en realidad lo que vemos es la acumulación de las mechas, no su distribución por toda la melena, que es mucho más discreta. Nos hubiera gustado más riesgo en esta transición a rubia. Quizá la próxima vez que Mery Turiel decida experimentar, se atreva a divertirse un poco más.