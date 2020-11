5 nov 2020

Si estás pensando en cortarte el pelo o ya te toca sanear, probablemente te enfrentas a la disyuntiva que afrontamos todas: ¿elegimos corte de pelo en función de la tendencia o de nuestras faciones? ¿Pedimos un corte aunque no nos favorezca mucho o nos quedamos con el que ya sabemos que funciona? Queda una tercera vía: confiar en nuestro peluquero o peluquera de cabecera. Sin embargo, esta opción conlleva sus riesgos, sobre todo si las peluquerías que tenemos a nuestro alcance no está muy actualizadas. Para resolver por nosotras mismas esta difícil papeleta lo ideal es fijarse en las famosas que tienen la misma forma de la cara que nosotras. Si tienes la cara alargada, atenta.

Estas tres famosas tienen las facciones alargadas que tantos quebraderos de cabeza dan a los peluqueros: no resulta fácil reestablecer un equilibrio armónico de las facciones únicamente con el corte de pelo. De hecho, si tienes el pelo liso y no demasiado abundante, la tarea será ímproba: conseguir el volumen y movimiento lateral que contrarresta una cara alargada será casi misión imposible. Para estos casos, lo ideal es recurrir al bob a la barbilla que lleva Tamara Falcó. Tiene el largo que mejor permite maximizar los productos voluminizadores y conseguir cierta textura en las puntas.

Si no tienes problemas de densidad y prefieres conservar tu melena, la opción de Isabel Jiménez es perfecta. Además, esta melena capeada con flequillo cortina se lleva muchísimo este año. Puedes llevarla lisa o buscar más volumen lateral con unas ondas realizadas con la plancha: tu cara parecerá otra. Dejamos para el final el corte de Tania Llasera, el favorito para mujeres que no tengan demasiado tiempo que dedicarle al pelo. Su pixie con volumen frontal no solo equilibra un rostro alargado, sino que quita años y aporta alegría y jovialidad. Incluso funciona con un flequillo convencional sin textura ni tanto volumen. A partir de los 50, su espíritu aniñado convence.