1 dic 2020

Compartir en google plus

Lo hemos probado (casi) todo y lo tenemos claro: los productos cosméticos para conseguir que el pelo fino parezca más voluminoso y denso funcionan. Eso sí: el ritual que hay que seguir para lograr el máximo efecto es larguísimo y repetirlo cada día supone, además, un considerable desembolso al cabo del año. Podemos recurrir a los cosméticos más económicos, pero probablemente no tendremos el acabado que esperamos y quizá arriesguemos con químicos más agresivos de la cuenta. Tenemos la solución: un plan para tres días que nos permite economizar tiempo y cantidad de producto, de manera que no nos pese tanto en el presupuesto meter en la cesta las marcas más prestigiosas. El volumen está asegurado.

El día uno comienza la noche anterior, con un cuidadoso lavado que no se salte ningún paso: champú específico para cabello fino y el subsiguiente acondicionador, también formulado para aumentar volumen y densidad en la melena. Se trata de sacarle el máximo partido a la rutina de lavado, con lo que no queremos en este primer día sumar ningún otro producto cosmético. En realidad, lo que va a sumar muchísimo en este primer día de plan para el volumen es poner en práctica uno de los trucos de cabecera de las parisinas para que su pelo lacio luzca genial: acostarse con el pelo húmedo, de manera que a la mañana siguiente haya adoptado el look despeinado, tan complicado de conseguir.

Superado el primer día, en el día dos podemos recurrir a uno de los productos voluminizadores más potentes del mercado: el spray voluminizador o a cualquier spray de textura aireada o incluso laca texturizadora. Este cosmético logrará resucitar el pelo para las siguientes 24 horas sin problemas. Para el tercer día queda el cosmético más efectivo a la hora de sumar densidad y volumen al pelo fino: los polvos voluminizadores (los ideales para este tercer día) y el spray de champú en seco. Cualquiera de los dos puede levantar por tercer día la melena, eliminando la grasa que ya haya podido acumular. Eso sí: la noche del tercer día no te queda más remedio que lavar. Y al menos cada quince días, exfoliar el cuero cabelludo para eliminar nos restos de cosméticos. Esto es vital: no queremos perder ni una micra de densidad en nuestro pelo.