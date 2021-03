25 mar 2021

Hay peinados fáciles que siempre quedan bien. Puedes optar por unas trenzas, recogerte el pelo con una pinza o atreverte con un peinado efecto lifting, pero si sales con malos pelos de casa, es porque quieres.

¿Os acordáis de esa media coleta que os hacían vuestras madres los fines de semana? (entre semana siempre con coleta alta, eso sí que era efecto lifting). Pues vuelve a estar de moda y no nos puede gustar más, porque si hay un peinado fácil es ese.

Laura Escanes ha compartido con todos nosotros una de sus sesiones de peluquería en la que dos personas estaban preparando su espectacular peinado. Todavía estamos dándole vueltas a por qué son necesarias tanta manos para lograr ese recogido, pero tendrá su explicación.

El caso es que Escanes lleva una media coleta alta, muy alta, como dicta el manual del buen peinado noventero. Al contrario de lo que nos tiene acostumbradas, el resto de su pelo está ondulado y con volumen. Y lo más de lo más, lo que nos hace retroceder en el tiempo hasta la época de 'Stranger Things', son esos mechones enmarcando el rostro que ha dejado fuera de la coleta en la parte delantera. No hablamos del efecto despeinado tan favorecedor en otro tipo de recogidos, sino de dos mechones perfectamente definidos, y con la raya en medio.

Mirad esos mechones en el peinado de Geri. ¿Es o no es total?

Laura Escanes parece haber hecho un viaje en el tiempo últimamente y es que, desde que es imagen de la colección más colorida de Stradivarius, todos sus estilismos tienen un sabor noventero que nos encanta.

Ya lo sabes, los 90 vuelven a estar de moda, tanto en ropa como en peinados, y este que os traemos hoy no puede ser más fácil y rápido. No os hemos dicho cómo se hace, pero no creemos que haga falta, ¿no?