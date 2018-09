5 sep 2018

Compartir en google plus

A los más pequeños de la casa también les gusta cuidarse. Y no porque quieran imitar a mamá y a papá. Los niños tienen sus propios gustos y toman sus propias decisiones en temas de colonias. En cuestión de hidratación ya es otro cantar. Las pieles de los niños tienen necesidades específicas y hay que elegir sus crema en función de ellas. Así que lo mejor es que sean los padres quienes tomen las decisiones con la ayuda del pediatra o el dermatologo.

Cuidados especiales

Su piel inmadura tiene que hacer frente a los mismos desafíos que la tuya, pero no está tan bien equipada. Su barrera natural de protección no tiene la misma capacidad defensiva y les afectan más los activos irritantes y la contaminación de las ciudades. De ahí que las dermstits atópicas inespecíficas sean tan comunes entre los niños menores de 10 años en nuestros tiempos. Por eso es importante compensar bien la hidratación de su rostro con una crema específica que tenga en cuenta las necesidades de su estrato córneo, que no tenga perfume y que mejores las defensas de su piel.

Baby Care Crema Facial Reparadora Calmante de Phergal (9,40 €). / Cicabio Arnica + Soin SOS de Bioderma (12,95 €). / 1er Agua Termal de Uriage (7,95 €). / Exomega Bálsamo de A-Derma (c.p.v.). pinit

Pelo bajo control

Aunque es más fuerte y crece con mejores anclajes al cuero cabelludo, su cabello es más fino que el nuestro y tiende a enredarse con facilidad. Los champús y acondicionadores para niños lo tienen en cuenta y añaden a su fórmula activos que facilitan el peinado. Y eliminan todo lo dañino, como parabenos y surfactantes fuertes.

Nutrainsdin Gel Champú de Isdin (10,16 €). / Spray Desenredante de Klorane (8,50 €). / Pediatric Champú Extrasuave de Laboratorios Babé (c.p.v.). / Baby Care Gel-champú dermatológico de Phergal (15,30 €) pinit

Aromas con energía

Cítricas y hespérides, florales y dulces, sus fragancias huelen a limpio, a chuches, a ímpetu y a diversión. Para los más pequeños, busca colonias sin alcohol. A partir de los tres años, no es tan importante porque, además, los porcentajes son tan bajos que no hay riesgo de que resequen la piel.

Eau de Cologne Petits de Carelia (14 €). / Chat Perché de Annick Goutal (75 €)./ Agua de Colonia sin alcohol de Laboratorios Babé (c.p.v.). / Kit Vuelta al Cole con cajita para lápices de TOUS Kids Girl (49,50 €) y TOUS Kids Boy (49,50 €), de TOUS. pinit

Además...

- Niños con piel sana

- ¿A qué huelen los peques?

- Cómo cuidar la piel de los bebés