10 oct 2018

Compartir en google plus

La firma cosmética Doveha prohibido todas las pruebas en animales para testar sus productos de cuidado personal y colocará el logo del conejito sin crueldad de PETA US en sus envases a partir del año próximo. “Nuestra política prohíbe todas las pruebas en animales en todo el mundo y nuestros productos llevarán el logo sin crueldad de PETA para asegurar a los consumidores que nuestra marca no hace ni hará pruebas en animales”, asegura Sophie Galvani, vicepresidenta de Dove Global. Además, Unilever, la compañía matriz de bienes de consumo internacional a la que pertenece la marca cosmética también va a prohibir las pruebas en animales en todas sus líneas de productos, incluyendo comida, a menos que estén explícitamente requeridas por ley.

Pero, ¿qué significa esto exactamente? Porque lo cierto es que las pruebas de cosméticos y de aseo personal están prohibidas en Europa, y en Reino Unido desde marzo de 2013. De hecho, en la Unión europea es ilegal incluso vender cosméticos que hayan sido probados en animales en otras partes del mundo. Sin embargo, algunas compañías multinacionales han seguido realizando pruebas en animales fuera de Europa para vender en otros mercados internacionales, como China. Así que puede que los productso que venden aquí sean cruelty free, pero los que esas mismas compañías venden fuera de Europa sí lo son.

Si quieres asegurarte de que la cosmética que utilizas no ha hecho sufrir a ningún animal, tienes que buscar el distintivo ‘cruelty free’, que llevan los productos que no tienen componentes de origen animal y que no han realizado pruebas sobre animales ni en el producto final ni en tampoco en ninguno sus componentes.

La organización PETA, por su parte, recomienda buscar productos con el logo ‘Beauty Without Bunnies’ (belleza sin conejitos), un signo de que una marca se ha comprometido a no probar nunca, ni en ninguna parte del mundo, sus productos en animales. Así estarás segura de no financiar indirectamente a una compañía que se beneficia con la crueldad a los animales.

No te pierdas...

- Cosmética vegana: 10 marcas que debes conocer

- Maquillaje vegano: 20 cosméticos cruelty free

- Cinco marcas españolas de belleza que tienes que conocer