3 ene 2019

Nueve de cada diez personas fracasan al llevar a cabo sus propósitos, según un estudio elaborado por la Universidad de Scranton. Esto muchas veces es debido a que no nos ponemos unos objetivos realistas, que sean fáciles de llevar a cabo en el trascurso de los meses. Bajar 5 kilos en 15 días sin hacer nada de deporte, tener una melena suave y brillante sin usar mascarilla, tener una piel luminosa sin limpiarla y protegerla a diario son algunas cosas imposibles de cumplir.

Sin embargo, incluir pequeños cambios en nuestra rutina, intentar hacer varias cosas al mismo tiempo y encontrar gestos que nos satisfagan y nos hagan sentir mejor son claves para cumplir los propósitos beauty de 2109. Aquí tienes los cinco imprescindibles para estar radiante.

Desmaquíllate a diario

Sabemos que es uno de los gestos de belleza que más pereza te dan, pero también te aseguramos que es imprescindible para lucir una piel perfecta. ¿El motivo? Si tu piel no está limpia cuando te vas a la cama, el proceso de regeneración no se efectuará correctamente y su aspecto no será el soñado. Para que el desmaquillado no sea tan tedioso, elige cosméticos holísticos, que sean fáciles de usar y simplifica los pasos para que no tengas que pasarte media vida delante del espejo. Aprovecha ese tiempo para escuchar los audios del Whastapp que tienes pendientes o para oír algún Podcast.

Pon tu piel a salvo

Igual de importante es hidratar tu piel a diario como protegerla de los agentes nocivos que la acechan. Contaminación, sol y luz azul (es la que proviene de las pantallas electrónicas) son sus enemigos del momento. Por suerte, ya hay en el mercado bastante productos que incorporan en sus formulación escudos para proteger tu rostro. Con ellos evitarás el fotoenvejecimiento, la aparición de manchas y la tez apagada. Basta con aplicarlos por la mañana y voilà.

Practica un deporte divertido

Si no te gusta salir a correr, no corras. Si odias ir a entrenar al gym, no vayas. El secreto del éxito está en practicar el deporte que te guste, te motive y te divierta; si no, lo realizarás solo durante un mes. Booty Shape Movement es una disciplina muy completa y divertida. Sus ejercicios están integrados dentro de una coreografía con la que se trabaja principalmente el glúteo. Asegura quemar entre 500 y 800 kilocalorías en cada sesión y observar una diferencia notoria transcurrido un mes.

Mima tu melena

Seguro que eres de las que no perdona las planchas ni el secador y, encima, te suele gustar llevar la melena coloreada. Entonces no tienes excusas para aplicar una mascarilla al menos una vez a la semana. ¿No tienes tiempo para dejarla actuar los minutos necesarios? Aprovecha ese rato para aplicarte también una mascarilla en la cara, para maquillarte las uñas de los pies o para recoger la casa.

No hagas dieta, aprende a comer mejor

“El aumento de la ingesta, tanto en calorías como en grasas y azúcares, hace que se pueda llegar al 7 de enero con 4 kilos de más, aseguran desde el Centro Médico Quirúrgico de Enfermedades Digestiva (CMED). Sin embargo, dejar de comer nada más terminar las navidades no es la solución.

Es mejor que aprendas qué alimentos son saludables y cuáles están repletos de azúcares y calorías vacías para así poder bajar peso sin morirte de hambre. En la web de Lemon Secret ofrecen talleres, retos y cursos online para aprender a comer bien, también tienen talleres presenciales en Barcelona y cuelgan recetas y menús saludables, muy ricos.

