13 feb 2019

Según la organización medioambiental Ocean Conservancy las pajitas suponen un 4% de la basura total del océano y son la cuarta basura más común. Grenpeace calcula que se consumen 13 millones de pajitas cada día en España –en nuestro país tenemos un triste récord europeo en su uso-. Las pajitas de plástico se acumulan, contaminan e inundan ríos y mares y, además, nos arrugan y ponen años. Es el momento de decirles adiós.

Aumenta la formación de caries

Habrá quien piense que, si no se toma bebidas azucaradas, está a salvo de caries, ¿no? Bien… no es así. No solo el azúcar daña los dientes: también el gas de las bebidas carbonatadas o el ácido de los zumos. Y cuando se toman con pajita, el líquido llega de forma más concentrada al esmalte dental, al que ataca sin piedad.

Hinchada como un balón

Esa sensación de hinchazón, esa cinturilla del pantalón que se clava y esa tripita que se empeña en expandirse… Sí, los gases son muy normales y sí, también naturales, pero… ¿a quién le apetece acabar como un globo de helio? Las flatulencias no son precisamente sexys, y beber con pajita es un factor coadyuvante a su aparición, pues al usarlas se introduce aire en el sistema digestivo. Más si se trata de bebidas con gas.

El famoso código de barras

Fruncir los labios para sorber de una pajita puede quedar gracioso en una foto de Instagram, pero repetir ese gesto varias veces al día, cada día, se traduce en unas arrugas tan profundas como difíciles de eliminar. ¿Alguien se apunta a marcar bien marcado el código de barras del labio superior?

¿Microplásticos?

Un reciente estudio noruego realizado en ocho países mostró que en el 100% de los sujetos estudiados se encontraron restos de microplásticos en las heces, una prueba de que estos acaban entrando en nuestro organismo. Y las pajitas pueden ser una de las vías de entrada, ya que la gran mayoría están hechas de plásticos que en teoría son estables , pero que, en presencia de calor, o de un medio ácido, o incluso de la radiación ultravioleta, pueden liberar esas partículas diminutas, que irán directas a nuestro organismo.

¿Significa eso que se debe renunciar por completo a las pajitas? Si la pregunta es a las de plástico, ¡sin duda!

