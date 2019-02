15 feb 2019

No es la primera vez que la tendencia nos sorprende decorando los dientes: hace tiempo que vemos ir y venir los 'grillz', apliques de oro y pedrería que pasaron de seña de identidad de la cultura hip hop a extravagancia de divas como Madonna o Kim Kardashian. Sin embargo, este nuevo tratamiento 'beauty' no tiene tanto que ver con la ostentación, como con el divertimento y la personalización, verdadera obsesión de la generación millenial en cuanto a cosmética se refiere.

Detalle de un solo diente decorado con laca rosa. pinit INSTAGRAM

Una compañia neoyorquina fabrica ya laca de dientes de colores, para aplicar como si fuera laca de uñas. Se llama Chrom Tooth Polish y su catálogo ofrece de momento 10 tonos que incluyen rosa, dorado, azul, verde, purpurina o bronce. El objetivo es que puedas combinar el look con el colorido de la dentadura o de un solo diente.

Uno de los efectos más buscados: purpurina en toda la dentadura. pinit INSTAGRAM

La mecánica no puede ser más sencilla: la laca de dientes se aplica sobre la dentadura escrupulosamente limpia. A continuación tienes que estar 24 horas sin cepillarte los dientes, para asegurar que no se daña la fina capa de laca. Al cabo de 24 horas suelen aparecer grietas y desconchados: no es un producto para llevar permanentemente, sino para ocasiones especiales.

Así queda la laca de dientes dorada de Chrom. pinit INSTAGRAM

Puedes comer y beber con normalidad con los dientes maquillados y eliminar la decoración es aún más fácil que eliminar la laca de uñas: basta un minuto de cepillado con tu pasta de dientes habitual. El precio de cada unidad de laca, en un formato similar al de un gloss de labios, va de 18 a 20 dólares, según los pigmentos brillantes y metálicos que lleve. ¿Te atreverías a usarla?

