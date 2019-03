5 mar 2019 GUAPABOX

Imaginaos viajar a ciudades tan bonitas como San Sebastián, Sevilla, Lanzarote para disfrutar de una experiencia de belleza y lujo de lo más completa. Arantza González y Christian Ruge han hecho de esa idea original, una realidad. Cosmetik Trip es una iniciativa para descubrir lo último en belleza, lifestyle y gastronomía de cada ciudad.

Arantza González y Christian Ruge son los creadores del blog de belleza cosmetik.es, que ha recibido en varias ocasiones el premio al mejor blog de belleza (Premio Bitácoras en 2013 y Premios 20minutos en 2015), además de posicionarse como el blog más influyente de habla hispana en los años 2013 y 2015. Toda la experiencia y reconocimiento en el mundo de belleza, los ha llevado a ser un referente y a crear grandes experiencias como el Cosmetik Trip.

En la 14ª edición de Cosmetik Trip, 10 infuencers han viajado al corazón de Barcelona para vivir una experiencia beauty ¡única!

Mucho más que un viaje beauty:

Bajo el hashtag #cosmetiktrip14 hemos podido ver minuto a minuto todo lo que han vivido las 10 influencers: Arantza González (organizadora del viaje), Araceli, Bárbara , Beatriz, Helena, Isabel , María José, Raquel, Tutti y Yolanda.

Viajaron desde diferentes puntos de España (Sevilla, Londres, Valencia, Madrid…) rumbo a Barcelona para explorar lo último en belleza, lifestyle y gastronomía.

Arantza González, organizadora del Cosmetik Trip, en la suite del hotel Barceló Raval pinit GUAPABOX

Al llegar al hotel Barceló Raval (¡spoiler! desde su terraza 360º tiene unas vistas inmejorables de Barcelona) a cada una les esperaba una sorpresa en sus habitaciones: la edición de febrero 'Love is in the air' de Guapabox. Porque en el mes del amor, queríamos que mimaran mucho a alguien muy especial: a ellas mismas.

A la izquierda María José Cayuela y a la derecha Arantza González. pinit @Bretodo.es

No hubo momento para aburrirse. Entre las actividades programadas, recibieron clases para aprender los mejores trucos de belleza y consejos de automaquillaje, según su tipo de piel y necesidades. Además, recibieron tratamientos faciales, corporales y para lucir pelazo.

En Cosmetik Trip nada queda al libre albedrío. Todo está pensado, hasta el más mínimo detalle para convertirse en una experiencia única.

En esta edición, dieron un paseo en bicicleta por Barcelona para comprobar en “propia piel” cómo les afecta la polución y el buen resultado que puede tener el agua micelar contra ésta.

Abajo: Bárbara Cueto. Arriba: Tutti Marquez pinit @Bretodo.es

Otro punto fuerte de los viajes de Cosmetik Trip es la gastronomía. Comer sano, variado y rico ya no es solo recomendable, sino que se ha convertido en un hábito hoy en día. Las blogueras degustaron platos súper deliciosos de la cocina italiana, mediterránea y nipo-brasileña en locales de moda. Y claro que sí, también hubo tiempo para brillar en la noche y disfrutar del ambiente más exclusivo de Barcelona.

Cosmetik Trip es toda una oportunidad para disfrutar lo mejor del mundo de la cosmética, de la gastronomía y el lifestyle. Vivir la magia de Disneyland Paris, perderse por las callecitas de Marruecos, tomar el sol en un crucero por el Mediterráneo y mucho, mucho más… Estos son solo algunos de los próximos destinos en los que veremos a nuestras influencers favoritas. Si quieres estar al tanto de esta iniciativa y otras novedades de belleza, visita el blog de Arantza González.

