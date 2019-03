8 mar 2019

Hay una nueva forma de plantearse el paso del tiempo. Una que entiende que el envejecimiento es un proceso natural y que permanecer eternamente joven es una cuestión de actitud, no de arrugas. Una que no mide a las mujeres por los años que han cumplido, sino por lo bien que se sienten en sus propios cuerpos. Que no se plantea eso de que estás estupenda para tu edad, porque estás estupenda y punto. El fluir de la vida te hace más sabia, tus experiencias y emociones te hacen más feliz, y el reflejo que te encuentras cada mañana en el espejo debería hacerte más poderosa. A todo eso, por supuesto, contribuyen las nuevas tecnologías de cremas que mejoran la densidad de tu piel, que suavizan la profundidad de las arrugas y te ayudan a que lo volúmenes se mantengan en su sitio. Pero con un nuevo propósito: que disfrutes mucho más de ti misma.

Inicia la batalla de la firmeza

Mantener la arquitectura del rostro es lo más complicado de todo. Porque lo primero que cede al paso del tiempo es, precisamente, la estructura de colágeno y elastina que la sustenta. Los fibroblastos, que son las células que sintetizan ambos activos en las capas más profundas de tu piel, empiezan a fallar a partir de los 25 años. Y sus niveles de producción descienden vertiginosamente después de los 45. La lucha contra la pérdida de firmeza requiere, por lo tanto, un estrategia seria y constante que debería iniciarse al cumplir los 30. Y tiene que estar basada en activos capaces de poner otra vez en funcionamiento a estos fibroblastos, pero que actúen también sobre las conexiones proteínicas que vinculan fibras y células. Como el extracto de flor canguro, que Clarins ha incorporado su Sérum Extra-Firming.

1. Blue Therapy Red Algae Uplift de Biotherm (55 euros). 2. Extra-Firming Phyto-Serum de Clarins (99 euros). 3. Sérum Reparador Extraordinario Age Perfect Nutrición Intensa de L'Oréal Paris (14,95 euros). 4. Supernight Lift Mask de Atashi (42,50 euros). pinit d.r.

Haz las paces con las arrugas

Piensa en ellas como la prueba de momentos felices expresados con los mismos gestos. Y plantéate un objetivo realista: suavizarlas, alisarlas y reducir la rotura de tejido con hexapéptidos, que reeducan a los neurotransmisores responsables de la contracción muscular, como hace Filorga. Aunque también puedes reactivar la síntesis de ácido hialurónico y rellenar las arrugas desde el interior con el extracto de levadura de agave azul que usa Sisley. O recuperar la comunicación entre células y cerebro con la tecnología neurocientífica ReNeura Technology de Shiseido.

1. Sisleÿa L'Integral Anti Âge Serum Concentré Anti-Rides de Sisley (400 euros). 2. Time-Filler NIght Créme Nuit Multi-Correction Rides de Filorga (65,50 euros). 3. Black Diamond Ionto-Filler Forehead Liner de Martiderm (58,25 euros). 4. Benefiance Wrinkle Smoothing Cream de Shiseido (100 euros). pinit d.r.

Qué más puedes hacer: Piensa en los procedimientos estéticos como herramientas para conseguir lo que quieres: ya sea un rostro más firme o una piel más fresca y luminosa.

Rejuvenecimiento facial en 4D: Este protocolo que propone el Centro Médico Lajo Plaza se realiza con distintos tipos de láseres para conseguir objetivos complementarios: se estimula la síntesis de colágeno en la capa de piel que rodea al músculo y en las estructuras profundas del tejido. Pero también se compacta y se recupera la firmeza, y se eliminan de forma segura y eficaz lesiones pigmentadas, como queratosis y lunares. ¿El resultado? Te va a parecer que estrenas cara. (www. centromedicolajo-plaza.com).

Ultherapy: Es el único procedimiento no invasivo para recuperar la firmeza que consigue resultados similares al lifting sin pasar por el quirófano. Utiliza energía de ultrasonido precisa para llegar a las capas estructurales profundas de la piel sin alterar la superficie. Y desecadena un proceso natural de remodelación de colágeno. Lo tienen en Centro Médico-Estético Felicidad Carrera (www.felicidadcarrera.com) y en The Beauty Concept (thebeautyconcept.com).

Sé inflexible con las manchas

Te echan encima más años que las patas de gallo. Y su aparición depende de ti en el aspecto más decisivo: la protección solar. Si tienes una piel con tendencia a la hiperpigmentación, debes ejercerla de forma consciente los 365 días del año. Pero si ya estamos ante los hechos consumados y habemus manchas, tu plan de acción tiene que incluir tratamientos despigmentantes con activos como el ácido azelaico que propone Sesderma, la viniferina de Caudalie o el N-acetilglucosamina y el ácido tranexámico de Cantabria Labs.

1. Azelac RU Fluido Luminoso SPF50 de Sesderma (34,95 euros). 2. Neoretin Discrom Control Ultra Emulsión de de Cantabria Labs (59 euros). Vinoperfect Crema Noche Glicólica Antimanchas de Caudalie (33,60 euros). 4. Blanc Divin Crème de Beauté Éclarircissante de Givenchy (88,50 euros). pinit d.r.

Exige más luminosidad y mejor textura

Es de lo que menos se habla (del deterioro de la calidad de la dermis cuando envejecemos) y lo que marca la diferencia: una piel compacta, suave, unificada, sin imperfecciones y con luz propia es lo que da de verdad un aspecto global de juventud a tu rostro. Y eso es, precisamente, lo que te aportan ingredientes como el retinol, que en Darphin se formula con aceites botánicos para mantener la hidratación mientras densifica la piel. El extracto de baya roja Schizandra de Lancôme actúa a nivel vascular para recuperar y reequilibrar la microcirculación. Y los tripéptidos de Estée Lauder estimulan la producción de las proteínas que dan soporte a la piel.

1. Rénergie Multi-Glow Crema Rosa Reveladora de Brillo de Lancôme (118 euros). 2. Prodigy Cell Glow Radiant Regenerating Cream de Helena Rubinstein (260 euros). 3. Ideal Resource Concentrado de Aceite de Retinor Rejuvenecedor de Darphin (90 euros). 4. Resilience Multi-Effect Tri-Peptide Face and Neck SPF15 Cream de Estée Lauder (106 euros). pinit d.r.

Apuesta por la renovación

Otro de los efectos secundarios de dejar atrás los cumpleaños es que el proceso natural de reposición celular de la piel (que cuando eres una niña se completa a las perfección cada 28 días) se desacelera. Programada para crear nuevas células que reemplazan y expulsan a las que ya están muertas, cuando se bloquea, la piel no consigue librarse de los desechos por sí misma. Y si se acumulan en la capa superficial, asfixian todo lo que hay debajo. El efecto peeling suave y progresivo de los alfahidroxiácidos (AHA) y de los polihidroxiácidos (PHA) consigue bloquear las agresiones oxidativas que originan el envejecimiento cutáneo. Y también permite recuperar el equilibrio y el ritmo del ciclo natural de regeneración.

1. Anti-Âge Global Esencia Suprema Multi-Acción de Yves Rocher (34,95 euros). 2. Capture Youth Age-Delay Crema Peeling Progresiva de Dior (97 euros). 3. Sublime Crema Anti-edad Intensiva de Día de Bella Aurora (29,95 euros). 4. Prevage Progressive Renewal Treatment de Elizabeth Arden (235 euros). pinit d.r.

Y además...

