23 abr 2019

Si eres de las que ha descuidado las piernas durante el invierno probablemente, cuando vayas a ponerte esa falda que tanto te gusta, no te sientas nada cómoda. El frío ha deshidratado tu piel y las prendas ajustadas no han hecho ningún favor a tu circulación, incluso puede que hayan empeorado esas pequeñas zonas si ya tenías algo de celulitis y no la has tratado con productos específicos.

Ahora tu objetivo es tratar en profundidad la dermis de tus extremidades inferiores y el primer paso para conseguir una piernas bonitas es exfoliar la zona. Ya es hora de acabar con la acumulación de células muerta y granitos con exfoliantes corporales que abran paso a una nutrición intensiva a la hora de aplicar una hidratante que las deje suaves y lisas.

Una vez conseguido ese efecto medias invisibles tan deseado, es hora de dar luz y color al tono apagado de tus piernas. Para ello, lo que necesitas es una ayuda extra que solo podrás conseguir con un autobronceadores o cremas efecto glow. Una opción podría ser el nuevo iluminador para el cuerpo y el rostro con color de Huda Beauty.

'N.Y.M.P.H. Not. Your. Mama's. Panty. Hose' es la nueva estrella de la colección de maquillaje de Huda Kattan. Se trata de una crema disponible en tres tonos diferentes según el color de cada piel con mucho brillo para unas piernas radiantes e irresistibles. Aplica el producto con una brocha de maquillaje y extiende rápidamente la fórmula hasta lograr la cobertura deseada. Ayuda a difuminar las imperfecciones como estrías y cicatrices, es resistente al agua y no deja manchas.

Todavía no está a la venta pero ya puedes apuntarte a su lista de espera a través de la página web de la firma para ser una de las primeras en recibirlo. Tiene un precio de 49 dólares y esperamos que llegue próximamente a Sephora, donde sí puedes conseguir el resto de su colección.

