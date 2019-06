6 jun 2019

La tendencias de belleza más alocadas aparecen cada cierto tiempo en Internet. Si no, acuérdate de las cejas rosas que lució Rosalía el año pasado, de las Christmas tree eyebrows que triunfaron las navidades pasadas, o de las pestañas sal y pimienta, que usaban extensiones en color blanco y negro para crear una mirada más intensa y luminosa. ¿La última locura? Las pestañas rizadas.

La maquilladora Sofie Pertersen ha pensado que las pestañas rizadas (literal) eran buena idea y así lo ha mostrado en su cuenta de Instgram. Esta joven maquilladora es conocida en las redes por sus looks de maquillaje bizarros, que enseña orgullosa a sus 28.100 seguidores. Y, bajo el título La pubertad no ha terminado, ha mostrado estas extrañas pestañas.

No sabemos qué material ha utilizado Petersen para crear este look, pero en la imagen en la que se puede ver el resultado con el ojo cerrado puede parecer incluso que las extensiones están hechas de alambre. Lo que sí percibimos en ambos casos es que no parecen nada cómodas de llevar para el día a día; por no hablar de que no son nada favorecedoras…

Cuando se ponen las extensiones rizadas en las pestañas superiroes e inferiores, el resultado es aún más sorprendente. pinit Instagram: @sofiepeterseen

Los comentarios de sus seguidores parecen opinar lo mismo, ya que son varios los que han criticado este aspecto; en cambio, algunos de ellos no solo lo han aprobado, sino que también han llegado a decir que lo adoran (¿?) Lo que está claro es que Pertersen busca provocar una reacción en la gente. De hecho, ella ha confesado en alguna ocasión que su objetivo es que las personas sientan algo, sin importar si es negativo o positivo, al ver sus looks de maquillaje. Y lo cierto es que estos son tan llamativos, que es imposible no crearse una opinión al respecto nada más verlos.

No te pierdas...

- Sal y pimienta, la nueva técnica bicolor para colocar extensiones de pestañas

- Con este truco alargarás la vida de tus pestañas postizas

- Sabemos dónde consigue Paula Echevarría sus pestañas XL