11 jun 2019

Pocos gestos son tan fáciles e importantes como hidratar la piel de nuestro rostro y cuerpo, pero seamos sinceras... para muchas de nosotras esto sigue siendo una asignatura pendiente en nuestros cuidados diarios. Pero ahora que llega el verano, esta hidratación de la que te hablamos se convierte en algo fundamental y no podemos dejarla apartada a un lado. Una de las maneras más sencillas para conseguirlo es mantener una buena hidratación extra a base de agua, pero también a través de cuidados específicos en nuestra piel y las influencers tienen la clave para conseguirlo.

Concretamente Laura Matamoros nos ha dado uno de sus trucos favoritos para conseguir hidratar la piel y además con un efecto spa con el que también conseguirás dejar a un lado el estrés y el cansancio ¿la razón? Podrás aplicarte este chute de hidratación a través de uno de esos baños relajantes que tanto adoramos sobre todo al llegar a casa y después de un día entero en la oficina.

"¡Un baño y a dormir! No os imagináis cómo me gustan estas bombas de baño son súper hidratantes y no os imagináis lo bien que huelen... En una de ellas encontraréis una joya y es que son…", ha escrito la influencer en su publicación de Instagram.

Y sí, lo sabemos... Hablar de baño de agua caliente y de verano en una misma frase puede parecer incompatible, pero el agua caliente es la mejor forma de conseguir abrir los poros y de que todos los ingredientes de estas bombas de baño consigan penetrar en tu piel dándo ese chute de hidratación tan necesario, sobre todo ahora que se acerca el verano.

Además este pack de tres bombas de baño de My Jolie Candle con el que se ha hecho Laura Matamoros incluye tres bombas de baño diferentes: la Purple Mango, la Tutti Kiwi y la Fluffy Nest, con diferentes tratamientos, colores y olores.

Nosotras ya queremos este nuevo imprescindible de hidratación al que ya se ha apuntado Laura Matamoros, además el precio de cada una de estas bombas de baño es solo de ¡6,90 euros! ¿A qué esperas para hacerte con la tuya?

