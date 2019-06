17 jun 2019

Seguramente te encuentras entre la mayoría de mujeres occidentales que nos maravillamos ante la límpida e inmaculada piel de las asiáticas, un derroche de luz sin imperfección alguna que tiene, sin duda, una justificación genética pero también una explicación cosmética. Es cierto que esa dermis tan característica está en su ADN, pero también sabemos de la complejidad y pulcritud de los cuidados que las mujeres de oriente despliegan sobre su rostro. La verdad: hay que tener mucho tiempo, mucha constancia y bastante dinero para competir con las rutinas faciales de las chinas, japonesas y coreanas. Ahora sabemos que, además, recurren a un tratamiento cosmético que refuerza el efecto piel de cristal que tanto envidiamos en el sur: el mesobótox.

La actriz coreana Claudia Kim fue la primera asiática que protagonizó una campaña con Bobbi Brown. pinit INSTAGRAM

El también llamado bótox para la piel es uno de los tratamientos estrella en las clínicas de Seul, Hong Kong y Tokio y se ha convertido en una verdadera obsesión para mujeres de todas las edades. A diferencia del bótox tradicional, no se recurre a él para eliminar arrugas en una zona concreta, con lo que la aguja no llega a afectar a músculos faciales. Su misión es crear un efecto piel de cristal o conseguir un aspecto de filtro suavizante para toda la tez, además de reducir considerablemente los poros. Por ello, la aguja no tiene que penetrar sino que inyecta el producto a nivel superficial. La duración es similar a la del bótox en profundidad: entre tres y seis meses.

La blogger coreana Pony es la última estrella de las campañas de maquilllaje de Bobbi Brown. pinit bobbi brown

Lo que se consigue es una piel lisa, sin imperfecciones ni poros abiertos: como si la viéramos filtrada por un retoque suavizante digital. Además de esteefecto híper glamouroso, el precio está al alcance de muchas: en la capital coreana, una sesión de mesobótox oscila entre 280 y 400 euros. En España, este tratamiento está disponible en bastantes clínicas, en sesiones que pueden sumar ácido hialurónico, vitaminas y aminoácidos para potenciar aún más su efecto filtro alisador. El precio, además, es similar al de Corea. Eso sí: a las alérgicas a las agujas el mesobótox no nos lo pone más fácil. Los pinchazos no nos los ahorran ni aquí ni allí.

