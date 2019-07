8 jul 2019

Compartir en google plus

Protección en la arena

A pie de playa, necesitas una protección 360º. Sobre todo, porque el biquini o bañador dejan al descubierto zonas de tu cuerpo que llevan ocultas todo el año. Esa piel no ha estado en contacto con el sol en meses y su escudo natural tarda más en activarse. Además, tienes que extremar la protección porque los rayos dañinos (los UVA y UVB) no vienen solo del cielo. La arena refleja entre un 10 y un 25% más de radiación y el agua añade otro 20%. Y todo procede de una altura que queda por debajo del nivel de tus ojos, lo que hace que reboten e incidan en zonas de tu cuerpo que no controlas. "Necesitas productos solares para exposiciones totales al sol que combinen filtros físicos minerales con orgánicos y biológicos, y que al mismo tiempo trabajen a un nivel interno epidérmico e impidan el daño mientras protegen la célula", explica Cristina Alonso, directora de Formación de Sisley.

1. Sunleÿa G.E. Soin Solaire Global Anti-Âge Prevention Taches de Sisley (208,50 euros). 2. Repaskin Fluido invisible SPF50 de Sesderma (24,95 euros). 3. Bronz Repair SunKissed Institut Esthederm (67 euros). pinit d.r.

Escudo urbano

En la ciudad tienes que centrarte en el rostro y en todo lo que tu ropa de verano deje al aire. Los rayos UV se restringen a una incidencia directa, pero has de tener en cuenta otros factores como la polución. Los metales pesados presentes en la contaminación, además de ser nocivos por sí mismos, aumentan la agresión de los rayos solares porque multiplican la oxidación en la piel de los radicales libres. "Hay que defenderla de agentes dañinos que actúan de forma combinada. Por eso se necesita una fórmula que vaya más allá de la fotoprotección", explica Cristina Alonso, de Sisley. La firma parisina cuenta con un producto específico All Day All Year, que lucha contra todos con activos muy potentes, como el extracto de sauce blanco y el de piel de manzana, y con filtros de protección estables durante ocho horas.

1. Prevage City Smart de Elizabeth Arden (67 euros). 2. UV Essentiel Gel-Crème de Chanel (55 euros). 3. All Day All Year de Sisley (309 euros). pinit d.r.

Un gadget esencial

No necesita batería y mide niveles de polución, de polen y de radiación ultravioleta. Te avisa con notificaciones para que no te quemes y almacena los datos en la app de tu smartphone.

My Skin Track UV de La Roche-Posay (64,50 euros). En Apple.es pinit d.r.

No te pierdas...

- Qué es el SPF; qué diferencia hay entre filtros químicos, físicos, orgánicos o minerales... Aclaramos todas tus dudas sobre bronceado y protección solar antes de ir a la playa

- Los mejores tratamientos, cremas y trucos beauty para lucir tipazo en la playa