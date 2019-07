8 jul 2019

En el invierno llevamos los brazos totalmente cubiertos, con lo que el disgusto que puede llegar a producir el vello es mucho menor. Sin embargo, en verano tal malestar puede dispararse en cuanto lo vemos a contraste con nuestra piel pálida. Y no podemos evitar atacarlo de todas las maneras posibles: cera, afeitado, decoloración, láser.... La depilación se convierte en una urgencia. Lo cierto es que enteriorizamos una regla no escrita que asimila feminidad y ausencia de vello corporal, con lo que un rasgo completamente natural puede llegar a obsesionarnos terriblemente.

Detalle de unos brazos femeninos con su correspondiente vello. pinit INSTAGRAM

El cuestionamiento de esta regla no escrita sobre el vello se ha visibilizado sobre todo al respecto de la obligatoria depilación de las axilas, un requerimiento que muchas famosas millenial ya se saltan. De hecho, la cantante Halsey acaba de protagonizar una sonada portada en la revista Rolling Stone en la que no se disimula la ausencia de depilación. Los brazos, sin embargo, siguen siendo territorio incuestionado, a pesar de lo trabajoso que resulta mantener una zona tan grande libre de zonas oscuras.

La cantante Halsey, con las axilas sin depilar en la portada de Rolling Stone. pinit INSTAGRAM

La ideal del movimiento body positive es que cada mujer pueda decidir sin temor a censuras o juicios si se decolora o depila los brazos o no. Porque, la verdad, el proceso es tedioso y repetitivo, y el tiempo demasiado escaso como para sumar rutinas de belleza sin parar. Así que quien no pueda evitar sentir el malestar al contemplar su propio vello, puede fácilmente librarse de él. Pero también es posible hacer una transición lenta hacia una reconciliación con el propio cuerpo tal cual es y, quizá, cambiar la depilación por la decoloración o espaciar cada vez más las decoloraciones, hasta que la visión de nuestros propios brazos no nos cause disgusto alguno. Al final, es cuestión de entrenar la mirada. Y de facilitarnos la vida.

